Al borde del llanto, Mariana Echeverría estremece con súplica por su peso: "Me dan ganas de llorar"

La conductora de televisión, Mariana Echeverría, estremeció al público al hacer una fuerte declaración. Pese a que desde hace unos días circuló el rumor que la famosa podría divorciarse de su esposo, ahora la presentadora, al borde del llanto confesó qué situación es la que dule mucho; se trata de su peso por lo que lanzó una súplica a sus detractores.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que Mariana Echeverría manifestó que ha sido blanco de las críticas tras dar a luz, pues aunque ella hubiera querido quedar como Maribel Guardia no lo logro, motivo por el que ha sido víctima de tremenda crueldad en las redes sociales por su peso.

“Hasta me dan ganas de llorar, porque la gente afuera de las cámaras está acostumbrado a vernos como si saliéramos del parto y con todo respeto a Maribel Guardia, que está guapísima, así puedo nombrar a 50 mil que trabajan en este medio, yo no soy así, yo no tengo esa genética o no me ha dado tiempo de operarme las bubis o lo que sea”, señaló la presentadora al borde del llanto.

Tras estremecer con su declaración, la conductora aprovechó para lanzar una súplica a los usuarios de las redes sociales que están enfocados en estereotipos que están muy alejados de una mujer real, que no es perfecta, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres a amarse.

“Aun así, amen su cuerpo… Ya hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, pero siento que estamos estancados en cómo la gente juzga la vida, el cuerpo, la talla de los demás, creo que tenemos que parar con esos estereotipos”, indicó Echeverría. La conductora aseguró que está segura que muchas mujeres se indentifican con ella porque ninguna es perfecta.

“Estoy segura de que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos por qué al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie”, subrayó.

La famosa aprovechó también el espacio para confesar que hace unos días fue víctima de la censura en Instagram tras compartir una fotografía en la que aparece en cazón y tapando sus partes íntimas con sus manos.

“Subí una foto con un calzón y tapándome mis partes íntimas, no tenía nada de vulgar, me la bajaron en redes sociales, porque yo creo que alguien la reportó o algo así. Yo lo que quería llegar a la gente con este mensaje era sobre el amor propio, que no importa cómo estés o cómo te veas, el chiste es cómo te sientas, el amor que tienes a tu cuerpo, porque es maravilloso”, indicó Mariana Echeverría.

