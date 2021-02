Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann derriten las redes con su amor a Kailnai por su cumpleaños

La actriz Aislinn Derbez, es una de las mamás más orgullosas del medio artístico mexicano, tras haberse convertido en mamá de Kailani, la pequeña que procreó con su ex pareja Mauricio Ochmann; y este 25 de febrero cumple sus primeros tres años de vida.

Pero la sopresa que la misma Aislinn Derbez se llevó, fue ver a su pequeña hija Kailani tocando una pequeña guitarra al mismo tiempo que cantaba en Inglés, como lo hiciera su tía Aitana en junio de 2020, cuando junto a su hermano Vadhir entonó el exitoso tema "Dance Monkey" de la cantante australiana Tones and I.

Lo que hizo a la estrella de televisión, morir de amor, literalmente, por lo que no tardó en compartir este glorioso momento en su cuenta oficial de Instagram, en la que expresa que Kailani es todo para ella y es quien la impulsa a seguir adelante cada día.

"Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr. Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti", escribió Aislinn Derbez, tras publicar el vídeo de Kailani tocando guitarra y cantando en Inglés.

Por su puesto, las reacciones estuvieron a la orden en cuanto Aislinn compartió el vídeo de Kailani hace apenas una hora y el primero en reaccionar con tres caritas con ojos de corazón, fue precisamente el actor Mauricio Ochamann, padre de la pequeña que hoy cumple tres años, misma que les hace la vida muy feliz.

El perfil de la misma red bajo el nombre de De viaje con los Derbez, tampoco dudó en dejar un mensaje en la caja de comentarios y su mensaje de amor, también lo expresó con cuatro caritas amarillas tirando besos.

Y no faltó la fanática de Aislinn y Kailani, que destacó el nivel de Inglés de la pequeñita de tres años y expresó su admiración: "Necesito ese inglés tan fluido :(".

"Tan bella e inteligente! Feliz cumpleaños!!!", "Feliz vida a tu peque !!! Que seas plena y muy feliz!!", "Cosa más Lindaaaaaaa", también son algnos de los comentarios que se leen.

A una hora de haber publicado el enternecedor vídeo, la publicación de Aislinn Derbez ha logrado 126,311 corazones rojos y 690 mensajes de amor.