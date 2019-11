Aislinn Derbez se baña con sus hermanos y desata polémica

Una fotografía en la que aparece Aislinn Derbez bañandose con sus hermanos, Vadir y José Eduardo Derbez, todos hijos de Eugenio Derbez ha causado polémica, pues algunos usuarios no ven nada bien el hecho de que la actriz se bañara con sus hermanos.

Todos sabemos que tanto Aislinn Derbez como sus hermanos, Vadir y José Eduardo, compartieron su infancia pero recientemente muestran lo unidos que están como familia, y que en muchas ocasiones rebasan los límites, así como la imagen que circula en las diferentes redes sociales donde aparecen semidesnudos. Sin embargo, esta imagen muestra la unión entre los hermanos.

Lee también: Buscas trabajo: Ofrecen $750 mil por cuidar perros en Reino Unido

La fotografía ha sido catálogada como muy atrevida, sin embargo, confirma la buena relación que existe entre los hermanos rompiendo esquemas.Como era de esperarse, la imagen ha causado una gran polémica, pues mientras unos apoyan la confianza que se tienen los hermanos, otros califican la imagen como morbosa.

Para muchos la imagen significa algo normal, ya que son familia, sin embargo, para otros no asimilan que una mujer, en este caso Aislinn pueda compartir el baño con hombres.

En la fotografía, se ve a Aislinn y Vadhir sentados en tipo sillón de piedra, mientras que José Eduardo se encuentra recostado boca abajo, frente a ellos. En la imagen también Aislinn aparece cubriéndose los pechos con las manos.

Así es como los Derbez van al baño turco. pic.twitter.com/YtOaQjADu9 — Pau Watanabe (@WatanabePau) November 25, 2019

"Es normal, no le veo la maldad! Al contrario, existe confianza y comunicación entre ellos", "Que feo que hay gente perfectas y todo les molesta nada más no lo vean y yaaa ..es como si fueran a una playa nudista", "No le veo nada malo ,son hermanos...los admiro ...el pillin es Eugenio el papá..tener hijos con la misma pero con diferente mujer", fueron algunos de los comentarios en Twitter.