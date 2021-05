Aislinn Derbez llora al hablar de Mauricio Ochmann: él la dejó

Fue hace unos meses cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron a través de un comunicado en las redes sociales que se divorciaban tras cuatro años de feliz matrimonio, y aunque se especularon muchas cosas, hasta que hubo infidelidad por parte del actor de El Señor de los cielos, fue durante la nueva temporada de De viaje con los Derbez, que la hija de Eugenio Derbez rompió el silencio y lloró al hablar de su ex.

Durante una charla con su madrastra, Alessandra Rosaldo, fue que Aislinn Derbez conmovió al llorar al recordar a Mauricio Ochmann y revelar algunos detalles que completan el rompecabezas que explica por qué, si los actores derramaban miel en las redes sociales terminaron divorciándose.

De acuerdo a la versión de la actriz de La casa de las flores fue actor mexicano de origen estadounidense quien puso fin a su matrimonio, sin especificar cuál fue el motivo por el que el famoso decidió alejarse de ella.

Durante la charla Alessandra Rosaldo le externó que Eugenio Derbez y ella estaban muy preocupados por verla sufrir y por luchar por él para no perderlo. “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, expresó la intérprete de Sentidos Opuestos.

A lo que entre lágrimas, Aislinn Derbez confesó que jamás dejará de amar al padre de su hija, esté con quien esté, pues para ella ver felices a las personas es el verdadero significado del amor. “Aparte me di cuenta, dije ‘ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo’”.

Alessandra Rosaldo le confesó que tanto ella como su padre (Eugenio Derbez) se quedaron en shock cuando se enteraron que Mauricio Ochmann no irían al rodaje de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez”, pues aunque los vieron discutir durante el primer viaje, jamás imaginaron que su matrimonio llegaría a su fin.

“Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, a lo que Aislinn Derbez respondió: “Yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”, dijo para finalizar la charla Aislinn Derbez.