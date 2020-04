Aislinn Derbez le ROMPE el corazón a Mauricio Ochmann; su amor es de hermanos

La hija del actor y productor de cine, Eugenio Derbez, Aislinn Derbez terminó por aclarar los rumores de una supuesta reconciliación con su ex esposo el también actor, Mauricio Ochmann. Tras el anuncio de su separación Aislinn Derbez dejó muy en claro que por el momento no tiene pensado regresar con Ochmann.

Aislinn Derbez le rompió el corazón a sus millones de fans al manifestar que actualmente su amor por Mauricio Ochmann es como el de unos hermanos y no de esposos. Fue a través de una transmisión en vivo que realizó el actor Justin Baldoni en Instagram, que la hija de Eugenio Derbez abrió su corazón y habló del difícil momento que enfrentó tras su separación con el actor.

"Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso”, confesó Aislinn. La actriz de La casa de las Flores reiteró que siente un gran amor por su ex pareja pero no ya como marido y mujer si no que ese amor se transformó al de hermanos. “Nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico, yo creo que por eso la gente nos sigue. El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos”, señaló.

Fue el pasado 12 de marzo cuando la actriz y Mauricio Ochmann enviaron un comunicado a través de las redes sociales en donde anunciaban su separación. La noticia desconcertó a muchos fans, quienes creían que eran la pareja perfecta y la que más parecía ser estable en el mundo del espectáculo.

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables.Nunca nos permitiremos llegar ahí.Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", fue parte del mensaje que tanto Mauricio Ochmann como Aislinn Derbez compartieron en su cuenta de Instagram.

Recientemente Aislinn acaba de celebrar su cumpleaños por lo que Mauricio no perdió la oportunidad para desearle feliz cumpleaños a su ex.

“ok.. dije que no iba a postear.. peeero olvidé que era mi cumpleaños jaja.. y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón así que les quería agradecer a TODOS. este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial. gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor ? aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad y agradecimiento”, escribió la actriz junto a una imagen suya.

Por lo que Mauricio escribió: “ Happy birthday, que sea un año increíble!! Feliz vuelta al sol!! Enjoy “, este mensaje acompañado de unos emojis.