Aislinn Derbez felicita a su papá Eugenio Derbez con especial anécdota

La mañana de este domingo, la actriz Aislinn Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez, felicitó a su padre con especial anécdota por el Día del Padre; con la que enterneció y hasta hizo llorar a algunos seguidores, pues la madre de Kailan Ochmann Derbez, supo llegar al corazón de ellos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn Derbez -también actriz de cine-, ocupó unos cuantos renglones en la descripción de la postal que publicó junto a Eugenio Derbez, para contar un momento que vivió junto a su padre cuando era una estudiante de secundaria; así se lee:

"Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)… 'Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que me las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana', le dije. 'Ah ok' contestó mi papá firmando. 'Listo, ten', empieza la anécdota.

Lee también: En leggins y blusa cortita, Marjorie de Sousa quiere ser un poquito tuya

"... 'Pero… no me vas a regañar?' pregunté. 'Para qué?', 'Pues reprobé…', 'Pues estudia más para la próxima y ya!' dijo. Yo me le quedé viendo muy confundida. 'Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras'. 'A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono'. Y le llamé…", contó sumergida en esa anécdota del pasado que trajo al presente a propósito del Día del Padre.

Y siguió contando: "Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: 'No puede ser Aislinn!!! de verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso! Matemáticas reprobadas, carajo!

Qué vergüenza, te pasas!' Y colgó. Me le quedé viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado".

Pero la historia remató con el singular temperamento que caractertiza a Eugenio Derbez: "En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: 'Listo! ya te regañé! Vamos por un helado!'... No sé qué tan 'bien o mal' estuvo eso, pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron…".

Lee también: Eugenio Derbez podría regresar a la tv con La Familia P. Luche

Entre tanto, a sus 35 años y 23 años después del momento que tanta confusión le causó a Aislinn, agradeció al comediante: "Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá… Te amo con todo mi corazón @ederbez #FelizDíaDelPadre".

Por supuesto, los comentarios de algunos de los más de 11.5 millones de fanáticos de Aislinn, demuestran su enternecimiento y han revelado que les ha hecho llorar; por otro lado, también envían felicitaciones al esposo de Alessandra Rosaldo y padre además, de Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez.

El actor Marcus Ornellas, que actualmente protagoniza la telenovela "Si nos Dejan" y también es padre, ha expresado: "Wow. Me hiciste el día con esa historia!!! una anécdota hermosa y chistosa a la vez", mientas que Ximena Herrera escribió: "Son lo máximo! Felicítamelo mucho Ais!" y Sandra Echeverría no faltó con su comentario: "Que belleza de anécdotas!".

Al momento, la pubicación de Aislinn Derbez en la que se le ve muy feliz con su famoso papá, tiene 534,444 reacciones, entre las que destacan la del conductor y comediante Adal Ramones, quien ya casi anda suegreando, pues también es padre; y se pueden leer 6,215 mensajes.