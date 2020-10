Aida Cuevas se siente humillada y abandona foro de televisión

Hace algunos días Aida Cuevas, cumplió 45 años de carrera artística, recibiendo la invitación al programa de 'Corazón Grupero' ahí la productora cuando le hizo el llamado a la cantante le prometió una estelar participación, por lo que le mencionó que podía cantar cinco canciones en el programa.

Emisión que sería grabado para festejar los 45 años de carrera artística de la cantante, se dice que la productora de 'Corazón Grupero' llamó a Aida, ofreciéndole todo el programa para ella.

El día que fue la grabación en el foro de 'Corazón Grupero' en las instalaciones de TV Azteca, Aida asistió como toda profesional, a su invitación; sin embargo, no fue como se la habían pintado, que llega la cantante al foro y... ¡tomalá!, se encontró con que sólo podía interpretar una canción.

¡Y eso no termina ahí! pues a la hora de la entrevista con Blanca Martínez 'La Chicuela', conductora del programa, en el que la supuesta charla que se le realizaría solo a ella, debido a que el programa era para festejar la trayectoria de la cantante, estaban otras dos artistas más del montón.

Fue ahí donde Aida estalló, motivo por el que dejó las instalaciones del foro, sintiéndose muy humillada; se dice que hasta el momento no se han tenido comunicación la producción del programa y la cantante.

Éste, ha sido un año de polémica para Aida, quien hace poco habló por primera vez del distanciamiento y la demanda que interpuso la cantante contra su hermano Carlos Cuevas, esto fue a través de una entrevista que dio al programa de 'Ventaneando', donde se le salieron las lagrimas, declaró sobre el distanciamiento que vive actualmente su familia a causa del ostigamiento y bullying que sufre por parte de su hermano.

“Toda la vida me ha bulleado, incluso en una ocasión, yo cantando frente a la familia, él se reía se burlaba de mí. Has sido años de hostigamiento” la famosa intérprete también señaló que su hermano tiene serios problemas de violencia, una ocasión llegó a golpearla a ella y a su papa, “Fue algo terrible llegó a embestirlo como toro (a su papá) iba mal no estaba sobrio, conmigo también se puso agresivo se me fue a los golpes, no sé si él esté dañado”.