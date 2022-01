Ahogada en llanto, Violeta Isfel revela que padece un terrible trastorno mental

Ahogada en llanto, la actriz mexicana Violeta Isfel se sinceró con sus seguidores al revelar que su ausencia en las redes sociales se debe a que padece un terrible trastorno mental.

Fue a través de un video en Instagram que la protagonista de Atrévete a Soñar rompió el silencio sobre que sufre una fuerte. depresión. “Me sentía como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender el motivo. Una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Ahorita ya lo puedo platicar, pero en el momento me sacó muchísimo de onda”, contó Violeta Isfel.

La actriz de Televisa reveló que ella nunca pensó que la depresión pudiera afectar tanto en su vida, sin embargo, su doctor le explicó que todo se debía a la pandemia que azota al mundo.

"Yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar pero sí, efectivamente sí. De hecho, me estaba explicando también (su terapeuta) que es un poco el ramalazo de esta circunstancia ruda que vivimos todos como sociedad llamada pandemia y que continúa en donde nos quitaron todo y de pronto tuvimos que buscar la manera de sacarnos adelante y nos echamos un montón de ganas, pero como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó, o al menos eso es lo que me explicaba”, expresó la famosa.

En este sentido, Violeta Isfel expresó que ya se encuentra en terapia. bajo tratamiento para reecontrarse con ella misma, pues ha retomado actividades que hacía antes como cocinar, levantarse y tender su casa, entre otras cosas.

"Ahorita ya, ya me dieron un tratamiento, la terapeuta me dio varios ejerccios, como obligarme a levantarme, tender mi cama, obligar a bañar, hace como varias cosas para empezar a hacer y reencontrarme. Me siento mucho mejor, me siento más tranquila", explicó la famosa.

Como era de esperarse Violeta Isfel recibió un sinfin de muestras de apoyo por parte de su más de millón de seguidores de Instagram. "Nada mejor que acercarse a Dios hermosa! Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones", "Gracias por tu testimonio estoy pasando por lo mismo me sirvio bastante Dios te guarde", "Te adoro, estamos contigo", "Eres una persona muy maravillosa, hermosa y con un buen corazón, jamás pierdas esa sonristan linda que tienes", fueron algunos de los mensajes en la publicación de la actriz.

