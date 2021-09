Agreden a hija de Erika Alcocer tras asalto a mano armada afuera de su casa

Indignada y frustrada, la cantante mexicana Erika Alcocer compartió a través de sus redes sociales que fue víctima de un asalto a mano armada afuera de su propia casa, mismo en el que su hija fue agredida por lo que no dudó en expresar la ineptitud de las autoridades mexicanas para investigar este tipo de casos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex participante del reality show La Academia de TV Azteca subió video en el que se ella y algunos integrantes de su familia, entre ellos su hija llegan a su domicilio, por lo que segundos después son interceptados por unos hombres, quienes rápidamente los amenzaron y les quitaron sus pertenencias, entre ellas su vehículo.

"La delincuencia está a flor de piel, se veía venir después de la caída de la economía mundial, ayer así nos robaron el coche, nuestros celulares y demás pertenencias hace unas hrs. A mano armada, con violencia y en la reja de la entrada a nuestra casa, INAUDITO E INDIGNANTE ", expresó la famosa junto al video.

La cantante agregó que su familia intentó calmarse para evitar alguna desgracia, pues los hombres estaban armados, sin embargo su hija resultó herida, además, de expresar que la policía llegó rápido ante su llamado pero poco sirvió.

"@jjmezzara entregó el carro intentando estar tranquilo pero aún así no sirvió de mucho por qué se fueron contra @majoalcocermusic y le dieron un cachazo que le causó sangrado para quitarle su cel y una bolsa con sus guantes de box, mientras mi cuñada @vanei .ra y yo nos metíamos a denunciarlos para que la policía llegara rápido, y si llegaron rápido pero solo tomaron nuestros datos y se fueron sin hacer nada aún viendo sangrar a Majo ", contó la cantante.

Erika Alcocer no dudó en expresar que al momento de la denuncia recibió un mal trato por parte de los elementos del Ministerio Público, quiene únicamente tomaron su declaración y no hicieron nada para ayudar a su hija herida. " Después en el MP fue lo mismo, no nos dejaron entrar a los 3 a declarar y con todo y mi hija herida y ahí presente en sus narices, no la atendieron", indicó.

Para finalizar su queja, la ex participante de La Academia pidió a las personas cuidarse, pues aseguró que todos estamos solos ante la delincuencia.

"ESTAMOS SOLOS ANTE LA DELINCUENCIA. Así que cuídense mucho y siempre al pendiente de todos los ángulos antes de llegar a sus casas, por lo pronto esta es nuestra única forma de comunicación y no tenemos transporte, esperamos solucionarlo lo más pronto por que por la burocracia e ineptitud de nuestras autoridades no sabemos qué tan ágiles puedan ser los movimientos que haya que hacer para intentar “recuperar” por lo menos el coche. Que indignación y que coraje, en fin … el único consuelo es que estamos para contarlo", expresó Erika Alcocer.

Como era de esperarse la famosa recibió un sinfín de muestras de apoyo de sus seguidores y algunos famosos del medio como Tatiana, Andrea Legarreta y Miriam Montemayor.

