Agencia británica acuerda no fotografiar a Meghan Markle y a su hijo

Luego de algunas molestias ocasionadas a Meghan Markle, quien ahora es la duquesa de Sussex, por ser captada junto con su hijo Archie por la agencia noticiosa Splash News and Picture Agency, ahora ambas partes han llegado a un acuerdo de no fotografiar más a la esposa y el hijo del Príncipe Harry. Así lo informó el Tribunal Supremo en Londres, el pasado viernes 18 de diciembre.

Esto, luego de que Meghan interpusiera una demanda contra el medio británico en marzo de este 2020, por unas fotos que tomó sin permiso el pasado mes de enero en un parque de Canadá. Desde entonces, la empesa ha entrado en protección por bancarrota.

Un vocero de Schillings, los representantes legales del príncipe Enrique y su esposa, calificaron el acuerdo como “una clara señal de que el comportamiento ilegal, invasivo y entrometido de los paparazzi no será tolerado y de que la pareja se toma estos asuntos en serio, como lo haría cualquier familia”.

Una demanda similar contra Splash US, la compañía hermana de Splash UK, sigue en el sistema de cortes británico, agregó el vocero.

Bajo el acuerdo anunciado el viernes, Splash UK se compromete a no fotografiar al duque, la duquesa y su hijo en el futuro si la agencia llega a salir de protección por bancarrota.

En un caso privado separado, Meghan Markle demandó a Associated Newspapers, la editora de The Mail On Sunday y MailOnline, por la publicación de una carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, de quien está distanciada.

Meghan y Enrique se retiraron de sus deberes reales a finales de marzo y ahora viven en Los Ángeles.

Con información de Londres AP / Agencia AP / Fotografía AP