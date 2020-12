¡Agárrate Julián! Marjorie de Sousa dice lo que Mati pidió a Santa

Gran polémica ha generado Marjorie de Sousa, pues aunque son fechas para demostrar amor y paz, los usuarios de las redes sociales no la perdonaron luego de que revelara los regalos que su hijo Matías, fruto de su relación con el actor Julián Gil, le había pedido a Santa Claus para Navidad.

Marjorie de Sousa nunca imaginó que revelar la lista de los regalos que quería su hijo durante una entrevista con el programa Despierta América ocasionaría un caos en las redes sociales, pues en vez de que sus seguidores la apoyaran estallaron en su contra y aseguraron que era una indirecta para Julián Gil.

“Matías le quiere pedir a Santa un avión, un caballo de verdad… quiere muchos regalos, pero le dije que muchas de esas cosas Santa obviamente las ve, ve cómo nos comportamos durante todo el año y nos la ganamos”, dijo la venezolana durante la entrevista aal programa de Univisión.

Ante los deseos de Matías para esta Navidad, los usuarios de las redes sociales le recordaron a la actriz venezolana que Julián Gil ya no convive con el niño por lo que ella debería de comprarle todo al pequeño, mientras que otros señalaron que el mejor regalo de Matías sería convivir con su padre, Julián Gil.

“Lo bueno que su padre Julián le comprara todos sus regalos a su pequeño con tanto dinero que te da tú le puedes comprar todo al Niño”, “Que también pidió un papá nuevo, ya que se los cambia sin importar el niño”, “Que pida un papá porque la (emoticón de bruja) de su madre lo dejó huérfano", “Lo duro que es Julián Gil que va a pagar esa lista ”, “Creo que lo que ese niño desea y pide al Niño Dios es disfrutar con su papá como debe de ser”, " “Me imagino que su regalo más anhelado es tener un papá junto a Él”, “El mejor regalo para ese niño, es que su madre cambie la dureza de su corazón. De nada sirve lo material", “El mejor regalo es que pase tiempo con su padre”, “¡El hijo necesita al papá, ese sería el mejor regalo para ese niño! ¡Y dice que es tiempo de cambiar y no cambia! ”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Recordemos que fue el pasado mes de octubre cuando Julián Gil, después de meses de mantener un pleito legal con Marjorie de Sousa por la patria potestad de Matías, el actor perdió todos los derechos sobre el niño, quedando la actriz venezolana como la única que puede decidir sobre el pequeño.

“Sí es firme y perdí la patria potestad, no la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como le quieran decir”, dijo el actor visiblemente molesto a través de sus historias de Instagram tras enterarse que no tenía ningún derecho sobree su hijo.

“¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi 4 año acusándome de todo, pero ¿de esto no hablan? Les da vergüenza que la gente sepa que quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá”, cuestionó en su momento en otra de sus historias en Instagram

Desde que se dio a concer que el actor ya no tenía ningún derecho sobre el niño, muchos de los seguidores de Marjorie de Sousa se le fueron en contra y desde entonces la actriz ha sido severamente criticada.