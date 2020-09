África Zavala y León Peraza muestran a su bebé en una enternecedora foto

El pasado 13 de agosto de 2020, los actores África Zavala y León Peraza recibían con mucha emoción a su pequeño León, que esperaron con ansias desde que se enteraron que vendría en camino el fruto de su amor. Los orgullosos papás del nuevo integrante de la familia Peraza Zavala, no han parado de expresar su emoción y no es para menos, pues al fin llegó su hijo y no pudo ser en mejor momento.

Apenas había cumplido 35 años la actriz de "La doble vida de Estela Carrillo" (2017), ingresó al hospital para esperar a su bebé y no pudo tener mejor regalo que la llegada de su gran amor, por lo que por el resto de sus vidas, celebrarán su cumpleaños juntos.

Pero fue este miércoles, que tanto África como León, compartieron cada uno en sus cuentas oficiales de Instagram, una imagen muy enternecedora que dice más que mil palabras; África luce radiante, con un semblante lleno de amor, de dulzura, de ternura, al ver de frente a su pequeño bebé recostado en su brazo con los ojos cerrados.

África escribió: "No puedo explicar el amor tan Grande que siento por ti mi bebé... Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá". El orgulloso papá expresó su amor por los dos amores de su vida: "Los amores de mi vida! Siempre juntos!

Mientras que León tiene la misma imagen en su perfil, sólo que en blanco y negro. Así describió la tierna imagen el actor: "My boy!!! Siempre te amaré... sobran las palabras. #graciasdios #padre #hijo #familia #truelove #fatherandson #godisreal #leon".

La nueva mamá respondió a su comentario tal y como el padre de su hijo respondió al suyo: "Los amores de mi vida... siempre juntos".

A la publicación de África se unió Maite Perroni: " Afri muchas bendiciones siempre... que hermosura !!!!", mientras que Galilea Montijo expresó: "Felicidades", Fernanda Castillo -quien pronto será mamá- escribió: "Felicidades hermosa!!!!", por su parte Brandon Peniche quien también será papá de nueva cuenta dijo: "Felicidades mi Fri, disfruta el mejor momento en tu vida". Fabiola Campomanes también externó: "Felicidades hermosa !!! Amor y bendiciones".

Julián Gil, Victoria Ruffo y Horacio Pancheri, también comentaron la tierna imagen. África les agradeció a todos sus felicitaciones y buena vibra para su nueva familia.

Por parte de los contactos del actor, las reacciones tampoco se hicieron esperar; Andrea Carreiro felicitó al actor con mucha emoción: "Wow amigo muchas felicidades", y Marifer García: "Bendiciones infinitas para ese angelito. A ver cuando lo traes para que lo conozcamos te quiero mucho", entre otras amistades del actor y feliz papá.

Las postales llegan a 145,913 corazones por parte de África, mientras que en el perfil de León se pueden observar 10,489 corazones rojos.

