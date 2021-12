África Zavala y León Peraza enternecen tras presumir a su pequeño hijo

2020 fue al año de la realización de los actores África Zavala y León Peraza cuando tras decidir unir sus vidas en pareja, procrearon al pequeño León, el hijo que tienen en común y el cuál fue fruto de su amor; por lo que ambos famosos, han enternecido las redes este 2021, al presumir a su "retoño" en varias ocasiones.

La playa es uno de los sitios favoritos de la pareja para descansar del trabajo y la vida cotidiana, y en tanto, ya están acostumbrando desde bebé, al pequeño León a que tenga gusto por dicho destino turístico donde su padre practica el surfing.

Y este 2021, tras cumplir su primer año de vida en el mes de agosto, África Zavala ha dejado ver que no hay mejor persona favorita para ella que su pequeño hijo, de quien presume en cada momento en su cuenta de Instagram, en la que tiene al menos 1.8 millones de seguidores.

Lee también: Así lucía África Zavala en Corona de Lágrimas antes de sus 'arreglitos'

"Mi lugar favorito... Leoncito y yo les mandamos mucho amor. #myhappiness #momlife #amorverdadero #motherlove #bebeleon #teamo #africazavala", escribió la villana de "Vencer el Pasado" (2021) en una primera publicación del pasado 27 de septiembre, cuando recién había terminado grabaciones de la telenovela y se dio un respiro y un descanso en su lugar favorito, como lo indicó.

Y una segunda ocasión en la que la prometida de León Peraza compartió la misma postal que ha quedado para la historia, fue el pasado 5 de diciembre, en la que expresó que no hay nada mejor en el mundo como un abrazo de su bebé:

Lee también: África Zavala y Victoria Ruffo en grabaciones de Corona de Lágrimas, 10 Años Después

"No hay nada, absolutamente nada en este mundo que se compare con un abrazo tuyo. #truelove #myhappiness #family #teamoconmivida #bebeleon #amosertumamá", se lee en la descripción de la postal, en la que por cierto, África Zavala luce sin gota de maquillaje y mostrando su belleza natural.

Pero la también actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", no sería la única orgullosa, pues su pareja León Peraza y el padre del bebé, también ha dado cuenta de cuánto ama a su pequeño León mientras le enseña el arte del surfing luciendo con un outfit playero de neopreno color verde menta.

"Muero de amor", escribió quien interpretara al actor Andrés García en la bioserie de Luis Miguel de Netflix, lo que su prometida y madre del pequeño respondió con un "Mi surfista hermoso" y éste a su vez responde con un gesto de amor a África.

"Es una cosa hermosa tu bebe, que Dios te lo cuide mucho", "Dios los bendiga, bonita familia, ese hermoso BB enamora, cuídenlo mucho y hagan de él un extraordinario ser humano, admiración y respeto...", "Por favor, ¡no puedo con tanta belleza!", "Es tan bello ese chiquitín", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del actor que se convirtió en padre junto a África Zavala.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!