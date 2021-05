África Zavala revela su secreto para recuperar cuerpazo

A escasos nueve meses de que la actriz mexicana, África Zavala debutara como madre, la villana más sexy de la telenovela Vencer el pasado, melodrama encabezado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli , ha sorprendido por el poco tiempo en el que recuperó su cuerpazo.

Y aunque África Zavala siempre ha lucido una curvy figura, con su embarazo la actriz de Televisa ganó unos kilitos de más como suele pasar, sin embargo, la originaria de Ciudad de México desde hace días no deja de cautivar al público al lucir espectacular y radiante, motivo por el que reveló su secreto para recuperar cuerpazo.

Tras su regreso a la televisión como Fabiola Mascaro fue que la también modelo mexicana reveló frente a las cámaras del matutino Hoy que ella nunca se descuido y siempre procuro hacer ejercicio e incluso cuando ya estaba a punto de dar a luz ella seguía ejercitándose.

Lee también: Juntando sus melones, Livia Brito celebra sus 6 millones de seguidores

“Siempre hice ejercicio, aunque traía mi panzota ahí me veías en la escalera y nunca paré con eso, después de tener el bebé, 40 días no puedes hacer nada, cuando me dejaron empecé otra vez a hacer ejercicio, hice mi dieta nutriéndome para darle la lechita al bebé, entonces nunca me descuidé, y ya bajé los 9 kilos que había subido en el embarazo”, contó la actriz de de 35 años al programa Hoy.

Durante la misma entrevista, la famosa actriz indicó que no descarta que algún día llegue al altar con su pareja, León Peraza, pues aunque para ellos el matrimonio no es tema que los preocupe mucho, no descarta la posibilidad de hacerlo para complacer a su pequeño hijo, Leoncito.

“Si hemos platicado que si Leoncito un día nos dice ‘¡oye papás!, ¿por qué no se han casado?, sí él lo dice, entonces lo vamos a hacer, porque “su majestad” manda, así como le decimos, él manda en la casa”, dijo entre risas la artista de 35 años de edad. Actualmente la sexy villana de Vencer el pasado se encuentra en su mejor etapa, tanto en lo profesional como personal.

Lee también: Marlene Favela y José Ron serán madre e hijo en La Desalmada

Pues mientras disfruta de ser mamá también lo hace por regreso a la televisión. Fue a la edad de 21 años cuando África Zavala tuvo su primer oportunidad en el mundo de la televisión en la serie de comedia Bajo el mismo techo en el 2004. Un año más tarde, en el 2005, la actriz tuvo su primer papel protagónico en la telenovela Peregrina al lado de Eduardo Capetillo.