Aficionados cobran cara la factura a Piqué por haber dejado a Shakira

¡Como una novela!, en la que la balanza se inclina a favor de los buenos, así es como está pasando en la vida real, tras la mala decisión que tomó el futbolista español Gerard Piqué -internacionalmente conocido-, por haber dejado a Shakira, su ex pareja y madre de sus dos hijos Milan y Sasha; pues la afición futbolera le está cobrando muy cara dicha factura.

Y luego de haberlo captado en su auto escuchando a todo volumen canciones de Shakira, Piqué ya tuvo su primer encuentro con la gente, con la afición futbolera que se encuentra de lado de la cantante colombiana tras haberse dado a conocer su ruptura sentimental a menos de dos meses.

Pues no sería la primera vez que Piqué fuera abucheado por su mala decisión de haber dejado a la madre de sus dos hijos o captado dejándole mensajes escritos a fuera de su casa en España pidiéndole perdón; lo que ha llevado a la afición futbolera a echarle en cara al futbolista, el amargo momento que ha hecho pasar a Shakira en un reciente encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona.

Shakira es de todos

Y es que sin más ni más, sin decir ¡agua va!, Gerard Piqué fue abucheado por el público presente en su último partido de fútbol y le demostraron el cariño, la admiración y el respeto que le tienen a Shakira, ex pareja del defensa del Barça, pues la afición empezó a gritar "¡Shakira, Shakira!" en pleno partido.

Y pese a que cada uno ha vivido el duelo de su separación de diferente manera, los fanáticos de la pareja todavía no superan el solo hecho de saber que ya no están juntos como pareja y que aquí los que están padeciendo todo esto, son sus dos hijos Milan y Sasha.

Motivo suficiente por el que la afición del Barcelona sacó la casta por la cantante y durante el clásico entre el Real Madrid y el Barça, demostraron su descontento por el futbolista; pues un grupo de aficionados fue quien comenzó con el show recordándole a Gerard Piqué, el error que cometió separándose de Shakira.

En Twitter circula ya el vídeo que protagoniza el momento del abucheo hacia Piqué y no sólo eso, pues también se puede ver una fotografía en la que un grupo de aficionados levantan un enorme letrero con letras mayúsculas que reza: "SHAKIRA ES DE TODOS", en referencia a los millones de fanáticos que tiene la colombiana lo largo y ancho del planeta, así como para recordarle que si no arregla su situación con la cantante, se va a echar de enemigo a sus todavía aficionados gracias su desempeño en la cancha del balompié; aunque éste no tenga nada que ver con la historia de amor con la intérprete de "Te Felicito" (2022).

A partir de su ruptura amorosa

¿Qué ha pasado con Gerard Piqué y Shakira? Casi para cumplirse dos meses de haber anunciado al mundo su separación definitiva, son varias las versiones que manejan diarios españoles e internacionales en cuanto al motivo que causó la ruptura.

Pues hay quienes aseguran que el futbolista de 35 años, no sólo se iba de fiesta casi cada noche, sino que además, lo hacía sin restricción alguna, pagando altas cantidades de euros en antros y bares españoles; incluso, Piqué también fue relacionado con otras mujeres, sin que esta parte de sus noches de fiesta llegara a tomar importancia.

Por su parte, Shakira sigue enfocada en su show televisivo "Dancing With Myself" (Bailando Conmigo Mismo) de NBC en Estados Unidos, y además sigue haciendo lo que más le gusta, que es crear nueva música. No obstante, su colega colombiano Carlos Vives -con quien ha trabajado varias veces-, habría revelado al canal de tv "E!", que Shakira estaba muy triste y además ella misma había reconocido estar atravesando por un momento difícil, aunque a decir verdad ni parece, pues la cara que muestra en redes sociales, ¡es otra!

En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona...



¡A Shakira se le respalda! ��



Abucheos y gritos de "Shakira" para Piqué de ambas aficiones pic.twitter.com/V7KCwIxrtA — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) July 24, 2022

