A esto se dedica Livia Brito tras ser rechazada de telenovelas

Sin duda, el escándalo que propició la actriz Livia Brito en Cancún al golpear al fotógrafo, Fernando Zepeda le ha salido muy caro, pues lo primero que circuló fue que el contrato de exclusividad con Televisa no sería renovado, aunque la cubana ya tenía un proyecto en puerta antes de que ocurriera este suceso.

Se trataba de la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?', donde sería la protagonista, y aunque en un principio el productor Juan Osorio aseguró que el papel seguía siendo de Livia Brito terminó diciendo que por respeto al público el papel principal de la novela no sería de Brito sino de Ariadne Díaz.

Fue durante una conferencia de prensa que lel productor dijo: "Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", señaló durante la conferencia.

Muy seguro ante su decisión de sacar a Livia del proyecto, el productor señaló que tiene el respaldo de los directivos de la empresa. "Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", agregó.

Desde este lamentable suceso, las puertas se le siguen cerrando a la actriz por lo que se las ha tenido que ingeniar para seguir vigente y sobre todo tratando de conquistar de nueva cuenta a sus fans, los cuales quedaron muy decepcionados de ella. Primero porque la actriz mintió al decir que no era ella quien estaba en ese lugar. Después apareció en un video en Instagram junto a su abogado pero en vez de solucionar el problema le salió contraproducente sus declaraciones.

Primero, la actriz justificó su acción diciendo que se sintió vulnerable, pues sintió que estaba siendo invasiva; reconoció que si le dio una cachetada al fotógrafo porque la habían empujado. “Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”, dijo la protagonista de Piloto en sus disculpas públicas en Instagram.

Ante esto, laa carrera de Livia Brito ha tenido una caída considerable, pues los mexicanos siguen sin perdonar a la actriz. Y aunque la protagonista de Piloto ha permanecido muy vigente en esus redes sociales, sus fans no la perdonan pero ella no se rinde, y aunque ha sido sacada de varios proyectos de Televisa ha compartido a través de sus historias de Instagram que puede salir adelante como celebridad de Internet, la nueva faceta de la cubana para reconquistar a su público.

Día con día, la actriz y ahora infuencer comparte su alimentación, sus rutinas de belleza y ejercicio, así como su enriquecimiento personal.

