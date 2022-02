Actualmente Thalía es una de las artistas más famosas del momento y una de las que comezó su carrera en el mundo de la actuación donde logró la fama internacional en la década de los 90's tras protagonizar exitosos melodramas como María Mercedes, Marimar, María la del Barrio y Rosalinda, y precisamente en está última fue donde compartió escenas con Adriana Fonseca, quien recientemente destapó que la exTimbiriche tenía privilegios en Televisa.

Fue durante la alfombra roja de la película ¡Qué Des Padre!, que Adriana Fonseca reveló que la esposa de Tommy Mottola disfrutaba de beneficios únicos dentro de la empresa de San Ángel; como seleccionar al elenco con el que trabajaría y demás.

“¡Sí caray!, me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo. Está bien, ¿no?, yo si fuera Thalía y estar en ese nivel, en esos momentos, que fue la última novela que hacía, pues por supuesto que la entiendo que haya querido ver el casting, y más alguien tan cercano como es su hermana ¿No?, su hermana en la novela”, dijo la actriz de Mi Fortuna es Amarte.

Cabe mencionar que Rosalinda la última telenovela que la intérprete de Amor a la Mexicana hizo, siendo ya toda una estrella internacional, por lo que Thalía podía disfrutar de muchos privilegios entre ellos decidir que actores formaban parte del proyecto en el que ella sería la protagonista.

Adriana Fonseca también aseguró que de haber estado al mismo nivel de Thalía ella también hubiera podido tenído el privilegio de elegir con quien grababa y con quien no.

“Yo me enteré por ahí, alguien, ya ni me acuerdo quién me dijo, pero sí me enteré por ahí y… está bien ¿no?, o sea, Thalía, que yo desde Veracruz era super fan, pida ver una foto mía y ver quién va a ser su hermana, es como ‘¡oh!, soy importante’, la verdad yo lo tomé como un halago, pero sí fue como chistoso, un rollo como chistoso que mandara a pedir mi foto para ver quién iba a ser su hermana”, indicó.

Por otro lado, Adriana Fonseca señaló que sigue buscado el sueño de alcanzar la fama en Hollywood, razón por la que sigue viviendo en Los Ángeles. “Yo estoy buscando como todos, la oportunidad, pero no estoy realmente obsesionada, abrazada a un árbol ahí, tomé este proyecto, estoy yo escribiendo un guion en español, pero estoy tomando clases de guion de cine y estoy escribiendo mi guion, ¿quién quita que un futuro pueda hacer algo también allá?, yo producir mis propios proyectos”, finalizó.

Cabe mencionar que Thalía fue una de las actrices más cotizadas y mejor pagadas en la historia de Televisa, pues fue precisamente la ex Timbiriche quien lo confesó durante una entrevista, en la que aseguró que firmó el contrato más caro de la historia de la televisora por la trilogía de Las Marías: María Mercedes, Marimar y María la del Barrio.

