Adrián Uribe será papá por segunda ocasión

Adrián Uribe sorprendió a sus fans al revelar que será papá por segunda ocasión. En medio de la cuarentena, Adrián Uribe dio a conocer una noticia: será papá junto a su pareja Thuany Martins; éste es el primer hijo para ella y el segundo para él.

"Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios #bebeencamino", escribió Uribe.



El histrión de Nosotros los Guapos publicó el mensaje junto a una foto en el que está besando el vientre de la futura madre. Famosos como Marisol González, Eugenio Derbez y Lisset lo felicitaron y le desearon buena vibra a la pareja.Thuany reveló con la misma foto que tiene 18 semanas de gestación.

Lee también: Con un contundente mensaje Danna Paola le responde a Cepillín



"Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz ! Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3. Te esperamos con todo nuestro amor ! Mis dos regalos más grandes", escribió la esposa de Uribe.

¿Quién es Thuany Martins?

Thuany Martins es una modelo brasileña de 28 años que le robó el corazón al comediante Adrían Uribe luego de que este pasara por una difícil etapa en su vida. Uribe se vio al borde la muerte en el 2018 tras ser diagnosticado con una oclusión intestinal que le causó un fuerte dolor abdominal el cual le ocasionó una perforación de intestino.

Fue el el 2019 que Thuany Martins y Adrián Uribe se conocieron en un estudio de grabación y desde ese momento ambos se flecharon.