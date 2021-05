Adrián Uribe babea por su esposa; así lucieron el día de su boda

El otoño del 2019, cambió la vida del actor Adrián Uribe, pues trajo el amor a su vida y con ello, reforzó su compromiso de ser padre, amigo y pareja de la modelo brasileña Thuany Martins, con quien inició su historia de amor. Tras el confimamiento social generado por la pandemia del Covid-19, retrasó sus planes de boda, pero fue el pasado 15 de mayo, que por fin, pudo unir su vida en matrimonio a la de su hoy esposa, por quien babeó... Así lucieron ese día.

Desde que Adrián Uribe conoció a Thuany Martins, quien hoy es el amor de su vida -como lo ha externado tantas veces a través de sus redes sociales-, visualizó una vida con la modelo brasileña, quien lo acompaña en sus aventuras de "100 Mexicanos Dijieron", programa de concursos de Televisa, que el también comediante conduce en su personaje de 'Vitor'.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"Y así empezó todo! @thuanymart", escribía Adrián Uribe en una postal del 10 de enero de 2020, a dos años de relación con Thuany Martins, en la que ambos aparecen en el programa de concursos. Hoy, su amor ha cruzado cualquier límite y ahora, son padres de la pequeña Emily, que tiene ya siete meses de vida.

El actor protagonista con doble personaje de la telenovela "Como tú no hay 2" (2020), no podría encontrarse en la mejor etapa de su vida, pues tras haberse convertido en padre por primera vez 17 años atrás, el pasado 2010, le trajo otro de sus regalos más grandes de su vida, como es su hija Emily.

Aunque antes, -cuando la bebé ya venía en camino-, el comediante de la televisión, le propuso matrimonio a Thuany de forma muy romántica, por lo que la modelo brasileña, no pudo resistirse a darle el sí. "¡Por su puesto que quiero estar toda la vida contigo, se escucha decir a la hoy esosa de Uribe en dicho vídeo".

Lee también: ¡Boda en puerta! Belinda y Christian Nodal se comprometen

Y tras probarse nuevamente como papá con la nueva normalidad de la vida y con la nueva forma incluso, de hacer ejercicio luego de cuidar a la bebé, por fin el pasado sábado 15 de mayo, la pareja se casó por el civil en una ceremonia íntima con familiares y los amigos más allegados.

Adrián Uribe de 48 años, y Thuany Martins de 28, lucieron espectaculares se veían con mucho amor, tanto así, que el histrión no pudo dejar de escribir en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Instagram: "No se que me hace más feliz en esta foto, la mirada de mi esposa o la mirada de mi hijo! @thuanymart @gael.garciaaap".

A lo que Thuany respondió: "Te Amo tanto esposo. Esa mirada es por todo lo que me haces sentir, gracias por hacerme tan feliz". Por supuesto, no pudieron faltar las fotos de la boda, en las que ambos lucen espectaculares y presumieron el anillo.

"Quiero estar contigo un rato... de esos que duran para toda la vida! Te amo esposa! @thuanymart. Gracias @happyworldmexico nos encanto todo!", expresó el amigo de Omar Chaparro y Ariel Miramontes, alias 'Albertano Santa Cruz'.

Mientras que en una segunda postal, el actor presentó formalmente a su eposa Thuany: "Les presento a mi esposa! Te amo @thuanymart 15/05/2021 #bodacivil", teniendo la obligada respuesta de la brasileña: "

Te amooo esposoo".

El enlace matrimonial emocionó a varios famosos como Claudia Martín, quien protagonizó junto a Uribe "Como tú no hay 2", la presentadora de tv Cynthia Urías quien escribió: "Ayyy q emoción!!! Felicidadesssss son una gran pareja". Por su parte, famosos como Marcus Ornellas, Cecilia Galliano y Odalys Ramírez desearon "Muchas felicidades" a la pareja de casados.

Mane de la Parra, Jade Fraser, Sherlyn, Alexis Ayala, Georgina Olguín, Karla Gómez, Aylín Mujica entre muchos otros, también se unieron a la felicidad de la hoy pareja de esposos.