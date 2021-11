¿Admiración o atracción? Tommy Mottola vuelve a reaccionar con foto de Shakira

Hace algunos días, la cantante colombiana Shakira celebraba veinte años de su disco "Servicio de Lavandería" que en 2001 fue todo un éxito. No obstante, las muestras de admiración se hicieron evidentes por sus fans pero también por un famoso que a menudo reacciona a sus publicaciones en sus redes sociales; lo que podría explicar que el músico Tommy Mottola sienta cierta admiración y o ¿atracción? por la esposa del futbolista español Gerard Piqué, pues así lo demostró hace algunos días.

Y es que, ante el recuerdo de su concierto en estadio Roseland Ballroom de Nueva York realizado previamente al lanzamiento de su disco, Shakira reposteó una postal en la que luce muy rubia y con un tatuaje en el hombro derecho que enuncia "LAUNDRY SERVICE" (Servicio de Lavandería), título que lleva su quinto disco de estudio.

Pero fue cualquier foto, pues la colombiana de ahora 44 años, aparece sin ropa y con un maquillaje de delineado de gato en los ojos y un labial mandarina que resalta su belleza, además de su melena semi rizada y rubia.

Lee también: La vez que Shakira presumió caderas con leggins de cuero hace 20 años

Cuya descipción se lee: "Happy 20th birthday Laundry Service. Thank you for everything. X #LaundryService20" "Feliz cumpleaños número 20 'Servicio de Lavandería'. Gracias por todo", pues su agradecimiento se debe a las grandes satisfacciones que le ha traído dicho material discográfico como muchos otros.

Y ante la instantánea, uno de los primeros famosos a los que se le ve reaccionando es al músico cubano Tommy Mottola, de quien se pudiera pensar que siente gran admiración o tal vez atracción por la colombiana; y aunque el famoso de 71 años es un caballero en toda la extensión de la palabra, es un hecho que no puede dejar de admirar la belleza y el talento de Shakira.

Lee también: Shakira presume la exquisita figura con la que conquistó a Gerard Piqué

Pues ésta no es la primera vez que el esposo de la también cantante mexicana Thalía Sodi, reacciona a las publicaciones de la colombiana... pues hace algunos meses, Shakira entrenaba en un gym con ejercicios para fortalecer glúteos mientras escuchaba música.

Y un comentario que salta a la vista es precisamente el de empresario musical esposo de Thalía desde hace 21 años y padre de sus dos hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro; pues pareciera que al famoso de origen cubano no le importó tanto ver a Shakira de espaldas y levantando la pierna hacia atrás, sino más bien la canción que escuchaba.

Pues en su comentario de aquel 31 de mayo de este 2021, se lee: "Great Song!! !!", seguido de cuatro signos de admiración y un corazón rojo.

Y hace un par de días, el comentario de Tommy Mottola no fue la excepción tras postear una carita riendo a carcajadas, un par de manos que agradecen, una llamarada de fuego yun corazón rojo. Al momento su reacción tiene 41 'Me gusta' y la respuesta de una fanpage (página de fans) de Thalía que a su vez se lee: "@tommymottola Thanks to you" (Gracias a ti, Tommy Mottola).

En tanto, se leen otros dos comentarios de fanáticos de la intérprete más reconocida de Colombia que aseguran, "Servicio de Lavandería" es el mejor álbum de Shakira: "Grew up with that, best childhood memories" (Crecí con eso, mejores recuerdos de la infancia) o "Like si piensas que es el mejor álbum de Shakira".

Pero eso no es todo, pues el pasado 29 de octubre, el también productor musical, publicó una foto de hace algunos ayeres a propósito del festejo de Halloween en la que precisamente aparece con Joe Pesci y la propia Shakira quien aparece disfrazada de princesa de Medio Oriente, cuya descripción se lee:

"Happy Halloween, one of our great Halloween parties‼️ @shakira (middle Eastern princess) TM as LAPD cop, JOE PESCI as a GoodFella #happyhalloween #parties #nyc" (Feliz Halloween, una de nuestras grandes fiestas de Halloween‼ ️@shakira (princesa de Oriente Medio) TM como policía de LAPD. JOE PESCI como GoodFella #happyhalloween #parties #nyc).

Pues con esto está más que claro que el empresario tiene un cariño enorme y mucha admiración por Shakira a quien conoce desde hace varios años y para muestra basta un botón.

Síguenos en