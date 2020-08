Admira Maribel Guardia madurez de Paola Rojas tras problema de desamor

Luego de que Paola Rojas se separara de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, tras el video íntimo que se filtró del ex futbolista, la periodista se ha mostrado muy madura y sincera ante la situación que vivió. Durante una emisión del programa Netas Divinas, en donde estuvieron de invitados Maribel Guardia y Arath de la Torre, la ex esposa de Joan Sebastian aplaudió la madurez de la periodista.

Solo basta recordar que Rojas en repetidas ocasiones ha mencionado que tuvo que enfrentar el hostigamiento tanto de los medios como de los usarios de las redes sociales, pues de acuerdo a sus declaraciones, su intimidad fue totalmente invadida.

"En un determinado momento cuando queda expuesto en público algo que no debió exponerse, tuve que cambiar toda mi cotidianidad y cuando digo toda hablo de la que también involucra a mis hijos. O sea mis chavitos me acompañaban a hacer el programa de radio, ahí hacíamos juntos la tarea y eso dejó de ser posible", confesó la conductora hace un tiempo en Netas Divinas.

Ante una de las recientes emisiones del programa Netas Divinas, del que también es conductora Paola Rojas, la presentadora se mostró muy sincera con sus sentimientos, pues reveló que a ella le gusta ser directa con sus parejas. La periodista señaló que es una mujer que le gusta expresar lo que quiere y procura ser siempre muy sincera con su pareja.

"Si soy muy clara, '¿que tienes?', tengo tal, tal, tal, soy muy clara, no estoy esperando a que me adivinen, soy muy clara", dijo. Paola señaló que su sinceridad probablemente ha sido contraproducente de que no le haya ido muy bien en sus relaciones "Me describí como soy y me ha ido pésimo, entonces, no necesariamente es una buena idea", señaló.

Por su parte Maribel Guardia aplaudió la madurez de Paola Rojas. "Es una cuestión de madurez Paola, digo tu eres una mujer muy madura por lo visto, porque yo a veces veo muchachas de 40 que parecen unas chiquillas de 20, pero si es muy importante aprender a convivir en pareja, y es algo que cuando tienes una pareja ya estable , vas aprendiendo cediendo unos terrenos y él cediendo en otra y es como se logra configurar una verdadera pareja, un matrimonio largo", indicó la costarricense.

Por su parte, Arath de la Torre reconoció que no era un hombre muy romántico pero que siempre haa tratado de ser detallista con su pareja y confesó que poco a poco se ha mostrado más afectivo con ella.

Paola Rojas y el requisito que debe tener su príncipe azul

Es evidente que luego de haber pasado por un problema muy fuerte de desamor, la conductora de Al Aire con Paola, tenga bien claro lo que quiere y necesita en su vida; pues aunque ha dicho que aún no está lista para casarse de nuevo, no está cerrada a la posibilidad de tener una pareja.

Paola fue muy directa, y se ve que lo tiene muy definido. Pues lo que más le interesa, además de ser un tipazo, es que tenga una excelente relación sus hijos, de lo contrario, ni hablar.

"Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada", aseguró.

Incluso, está tan convencida de su postura, que si llegara a haber alguien en su vida y no tuviera una buena relación con sus hijos, sabe lo que tendría que hacer.

"Si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año", agregó Paola, así que si por si la escucharon posibles prospectos, ya saben a lo que se enfrentan. Y agregó: "Que pueda formar parte de mi realidad actual".

