¡Adiós a Rutila Casillas! Carmen Aub sorprende con radical cambio de look

Una de las características que siempre ha distinguido a Carmen Aub es su cabello rubio, que la hizo icónica durante su participación en la serie “El Señor de los Cielos“, donde, ya sea mediano, corto o largo, siempre lució su melena en esta tonalidad, es por ello que la actriz acaba de sorprender a propios y extraños con un radical cambio de look.

Desde su cuenta de Instagram, Carmen Aub dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al mostrarles el nuevo look por el que se decidió, con el que por fin le dijo adiós a la querida Rutila Casillas, su entrañable personaje en la serie protagonizada por Rafael Amaya para Telemundo.

De rubia castaña, así ha sido el radical cambio que presumió hace unos días Carmen Aub en sus redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se ve mejor con el cabello dorado, que con el tono más oscuro que ostenta ahora, y todo indica que es por un nuevo proyecto.

La actriz mexicana sorprendió a sus 2.5 millones de seguidores en la plataforma de la camarita al publicar una imagen luciendo totalmente diferente a como los tenía acostumbrados, con el cabello castaño oscuro, un corte en capas y un flequillo sobre la frente, un look totalmente opuesto al que ostentó en “El Señor de los Cielos“.

Aunque la participación de Carmen Aub como Rutila Casillas, hija de Aurelio Casillas, culminó hace ya un tiempo, la histrionisa había mantenido intacto su cabello rubio, haciéndole sólo modificaciones en el tipo de corte, pero no se había decidido todavía por un cambio más radical, sin embargo, el momento ha llegado.

Carmen Aub aparece en la postal luciendo el nuevo color de su cabellera, vestida con una blusa tirantes en color negro y un par de collares de cadenas sobre su cuello, con un mensaje para sus fans: “No more Blondie Moments… Aún no puedo contarles pero opinen con un emoji“, escribió y desató cientos de comentarios en los que sus seguidores aplaudieron o le reprocharon el cambio de look.

“Ambos, guapa. Tú eres luz en cualquier lugar y faceta“, “Hermosa en cualquier color“, “¡Cambio de look para la nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos!’“, “Usted es la señora de los cielos y Aurelio Casillas es mi suegro“, “Me encanta“, “Fake“, “Todo te queda maravilloso“, “Las rubias se divierten más pero las castañas lo hacen mejor“, “Todo cambio es bueno y así es para un nuevo proyecto“, “No, usted es rubia y sin fleco“, “¿Qué te pasó?”, “Noooo”, son algunas de las impresiones de los seguidores de la actriz.

Aunque Carmen Aub no quiso dar detalles sobre el porqué de su drástico cambio de look, se sabe que su programa de talk show será estrenado en septiembre próximo, aunque se desconoce si el pasar de rubia a castaña se deba a ese proyecto nada más o tiene otra cosa en puerta.

De cualquier manera, la histrionisa mexicana dejo atrás la imagen que la hizo mundialmente famosa como Rutila Casillas, quienes reconocida por su cabellera rubia con la que enamoró a millones de personas en “El Señor de los Cielos”, para convertirse en una sexy castaña.

