Adele reina en los Premios BRIT y se lleva a casa 3 premios Londres

Este 2022, los Premios BRIT (BRIT Awards) de este año tuvieron un poco de todo: las canciones de Ed Sheeran, el rap de Little Simz, el sonido alternativo de San Fender y Wolf Alice y el rock casi olvidado de Liam Gallagher. También estaba la chica Disney Olivia Rodrigo. Y, por si fuera poco, tres de los prestigiosos premios de la música fueron para Adele, quien regresó el martes pasado al recinto que la catapultó a la fama para llevarse a casa los trofeos de mejor álbum, mejor canción y mejor artista.

La cantante londinense ya es la artista que ha obtenido la segunda mayor cantidad de BRIT en la historia con 12 de los premios en su estantería hasta el momento, por delante de la banda Coldplay, que tiene nueve, pero todavía muy por detrás de los 18 que ha ganado Robbie Williams, 12 de ellos solo, y cinco más cuando formaba parte del grupo Take That.

La presencia de Adele en la entrega de premios fue el gran atractivo de la velada por su larga trayectoria en los premios -se formó en la BRIT School de Londres- por su popularidad, su elegancia y magnetismo y porque su voz es uno de los tesoros británicos.

Lee también: Adele pospone por tiempo indefinido su show en Las Vegas por el Covid-19

Desde el momento en que la residente de Los Ángeles de 33 años subió al escenario, se sentó y comenzó a cantar "I Drink Wine", no hubo dudas en la casa de que ganaría. Obtuvo su primer premio a la canción del año por su sencillo "Easy On Me", que encabezó las listas de éxitos y luego fue honrada como la mejor artista del año y finalmente recibió el premio al mejor álbum por "30", la gran categoría de la noche.

"Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Siempre me encanta volver a casa. Los BRIT son una parte tan importante de mi carrera desde hace mucho tiempo, cuando era un pequeño feto", dijo Adele en su aceptación, dedicando uno de sus premios a su hijo.

Lee también: De Adele a Rauw Alejandro, diez grandes discos internacionales del 2021

El evento de gala se llevó a cabo en The O2 en Londres con una asistencia de 4,000, muy por debajo de la capacidad del lugar de 15,000 debido a las restricciones locales de reunión de coronavirus. La velada fue conducida por el comediante Mo Gilligan, quien reemplazó a Jack Whitehall, quien había sido una presencia clásica en ediciones anteriores de los premios. Más tranquilo y menos sarcástico que Whitehall, Gilligan brilló, en una noche muy apolítica, al lanzar algunos insultos al gobierno británico.

Antes de que comenzaran las presentaciones de los premios, Gilligan bromeó diciendo que si el primer ministro británico quería venir a disfrutar de la ceremonia, tenía una invitación permanente, dado lo mucho que disfruta de las fiestas, aprovechando el escándalo actual que rodea al primer ministro por asistir a varios cócteles en persona; fiestas con su personal a pesar del bloqueo nacional de Covid.

Por su parte, el cantante británico Ed Sheeran -que ganó su séptimo BRIT a mejor compositor del año, empatado con Arctic Monkeys, U2 y One Direction- abrió la ceremonia junto a Bring Me the Horizon interpretando su conocida "Bad Habit", mientras Little Simz, el rapero del momento en el Reino Unido, encendió a la multitud y ganó el premio al mejor artista nuevo.

Su actuación fue una de las mejor recibidas de la noche, junto a la de Sam Fender, el icono del Newcastle que se alzó con el premio a mejor álbum de rock alternativo. Otro rapero, Dave, recibió el premio a la mejor actuación de hip hop o grime, y en sus comentarios de aceptación rindió homenaje a otros artistas del género "que han sufrido durante años y años... y han derribado tantas barreras en este industria".

El fenómeno adolescente estadounidense Olivia Rodrigo se llevó a casa el premio a la mejor canción internacional por "Good 4 U"; Billie Eilish fue honrada como mejor artista internacional, la banda alternativa londinense Wolf Alice se aseguró el premio al grupo del año y el dúo Silk Sonic fue nombrado grupo internacional del año.

La cantautora británica Holly Humberstone recibió el premio a la estrella en ascenso, y Dua Lipa fue nombrada el mejor acto de pop/R&B, mientras que Becky Hill obtuvo el premio al mejor acto de baile. Entre los presentadores de premios se encontraban la actriz Courteney Cox, el piloto de F1 Lando Norris, Ronnie Wood de los Rolling Stones, el productor David Guetta, la ex estrella de fútbol del Arsenal Ian Wright, el medallista olímpico Mo Farah y el actor Idris Elba.

Cerrando una de las más variadas galas de premios BRIT estuvieron las actuaciones de Sheeran de "The Joker and the Queen" y de Dave de "In the Fire". EFE

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más