Adele presume su figura en lujoso vestido y confirma romance con Rich Paul

Este fin de semana la cantautora y multinstrumentista británica, Adele, volvió a robar miradas luego de aparecer en sus redes sociales con un lujoso vestido con el que resaltó su figura, además de confirmar romcance con el agente deportivo Rich Paul.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Adele alborotó a sus más de 39 millones de seguidores compartió una serie de fotografías; las primeras dos imágenes se observa a la intérprete de "Rolling in the Deep" usando un elegante y ceñido vestido negro con blanco de Schiaparelli el cual complementó con unos extravagantes aretes y su pelo recogido.

En la última imagen, la cantante británica aparece abrazada de Rich Paul, quien usa un esmoquin de terciopelo. Cabe señalar que la famosa sólo s elimitó a acampañar la sesión fotográfica con un emoji de un corazón motivo por el que muchos aseguran que confirmó su romance con Rich Paul.

Lee también: Marlene Favela y Livia Brito despiden el verano en shorcito

Como era de esperarse sus millones de seguidores no dudaron en reaccionar y admirar la belleza de la famosa, además de aprovechar para felicitarla por creer de nueva cuenta en el amor. "Mamasita", " Que hermoso look", "Wow estás preciosa", "Diosa", son algunos de los piropos que la cantante recibió.



De acuerdo al portal Page Six, la cantante británica y Rich Paul provocaron rumores por primera vez cuando fueron vistos juntos en un juego de la NBA en julio, solo dos meses después de burlarse de que estado anterior "pasando el rato". Desde entonces, la pareja ha hecho público su romance en más eventos y salidas, entre ellos, asistieron juntos al cumpleaños de Robert Kraft, a finales de julio.

Posteriormente, en agosto, fueron vistos cenando con un grupo de amigos en West Hollywood. Adele estuvo casada anteriormente con Simon Konecki, con quien comparte a su hijo Angelo de 8 años. Cabe recordar que la británica no sólo ha sorprendido al mundo con su radical cambio físico tras su separación sino por la nueva forma en la que ve el mundo gracias al libro Untamed, el cual la ha ayudado en su cambio de mentalidad.

. “Si estás listo, este libro sacudirá su cerebro y hará que tu alma grite. ¡Estoy tan lista para mí misma después de leer este libro! Es como si acabara de entrar en mi cuerpo por primera vez. ¡Uf! Cualquiera que tenga algún tipo de capacidad para dejarse llevar y entregarse a sí mismo con cualquier tipo de deseo de aferrarse a la vida, hágalo. Léelo. Vívelo. Practícalo”, escribió la famosa en una publicación en sus redes sociales.

Lee también: Kendall Jenner regalará casas a personas necesitadas en Jalisco, México

Síguenos en