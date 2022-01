Adele pospone por tiempo indefinido su show en Las Vegas por el Covid-19

Tras haber anunciado su espectáculo fijo en Las Vegas (EE.UU.), hace algunos meses, la cantante Adele pospuso indefinidamente el show que tenía previsto estrenar el pasado viernes, debido a "retrasos" en la producción y a tener a una buena parte de su equipo enfermo de Covid-19.

En un video publicado el jueves pasado en su cuenta de Instagram que al momento tiene un total de 16.790.207 millones de reproducciones, la artista británica anunció entre lágrimas que posponía esta "residencia", como se llama en la ciudad del juego a los espectáculos fijos durante un periodo de tiempo determinado.

"Lo siento pero mi show no está listo. (...) Lo hemos intentado todo para tenerlo a tiempo y que fuera lo suficientemente bueno", explicó la cantante que, hasta el momento, no ha dado nuevas fechas para el evento.

Adele afirmó sentirse "enfadada y avergonzada" por todos los seguidores que ya tenían previsto acudir a esta serie de conciertos, pero insistió en que era "imposible" empezar con "la mitad del equipo" enfermo de Covid-19.

La "residencia" iba a consistir en dos conciertos cada fin de semana, hasta el 16 de abril, en el Coliseo del Hotel Caesar, conocido por ser uno de los recintos para espectáculos más reputados de Las Vegas.

La artista hizo pública esta serie de espectáculos el pasado 30 de noviembre. La demanda fue tan alta que se habilitó una página web para poder reservar las entradas, que alcanzaron precios de hasta 600 dólares.

Adele publicó su cuarto disco de estudio, titulado "30", a finales del año pasado. El álbum que trata temas como el divorcio y la maternidad, se instaló durante semanas en el número 1 de las listas internacionales.

Las "residencias" fijas de Las Vegas son un tipo de conciertos, protagonizados por artistas de renombre, que durante meses atraen a turistas de EE.UU. y otros países a esta ciudad norteamericana.

Britney Spears, Celine Dion, Elton John, Rod Stewart y Mariah Carey son algunos de los cantantes que han tenido su propio espectáculo en Las Vegas.

