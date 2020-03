Adela Noriega y su radical cambio tras años de ausencia en telenovelas

Adela Noriega, quien fuera una de las actrices más famosas de Televisa de la década pasada, cuenta con una gran e importante trayectoria debido a los papeles protagónicos que obtuvo. Su nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez y nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, actualmente cuenta con la edad de 59 años.

Noriega se dejó ver la última vez a cuadro en el año de 2008, en el que haría su última protagónico en la telenovela “Fuego en la sangre”, pues a partir de su final, ya no se le volvió a ver y más bien se alejó tanto de las cámaras como de los micrófonos y medios de comunicación.

Al día de hoy se sabe muy poco de la ex actriz; ella radica en Miami, Florida, en la unión americana, que es donde se dedica como empresaria a los bienes y raíces dejando en el olvido la actuación. Hace poco, se rumoraba que volvería a la actuación, sin embargo, era falso.

“Y yo soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años. No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así! Quiero informar que no, NO HE DECIDIDO VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”, Comentó Adela Noriega a un medio de comunicación mexicano.