Adela Noriega y el video en el que aparece junto a Luis Miguel

El pasado mes de octubre, Adela Noriega, quien se ha mantenido alejada de las cámaras, cumplió 50 años de vida, y como es costumbre la actriz siempre es recordada por su gran huella que dejó en la pantalla chica. Adela Noriega desapareció de las pantallas en el 2008, su última participación en la televisión fue en Fuego en la Sangre.

Aunque muchos artistas deciden alejarse de las cámaras por un determinado tiempo o definitivamente, muchos de ellos se mantienen en contacto con sus fans a través de las redes sociales, sin embargo, Adela Noriega ha sido la exepción, pues, la actriz no cuenta con redes sociales verificadas. Tras alejarse de las cámaras se ha especulado mucho que próximamente regresará a la televisión e incluso existen varias páginas en donde se comparten imágenes de la protagonista de Quinceañera.

Recientemente, nuevamente, se hizo viral un video de la actriz mexicana junto a Luis Miguel, cuando filmaron en el Jubilee y allí mismo se presentó el disco de Palabra de honor. En el video se ve a Adela caminar y luego sentarse para ver y escuchar a Luis Miguel mientras canta.

Mucho se ha rumorado que la actriz padece una terrible enfermedad, sin embargo, nada ha sido confirmado, pues, la protagonista de Amor Real, ha sabido mantener su vida personal muy privada.

Aquí #LuisMiguel con #adelanoriega cuando filmaron en el Jubilee y allí mismo se presentó el disco de #palabradehonor , cuando más guapo estaba #LuisMiguelASerie #80s #mexico el jubilee luego se convirtió en el Medusas ... pic.twitter.com/zp9NGcXwSH — simonne (@uursuus) June 18, 2018

La primera novela en la que participó la actriz mexicana fue en 1984. Debutó en el programa juvenil “¡Cachún cachún ra ra!”. Se rumora que Adela Noriega se encuentra en Estados Unidos, donde actualmente se dedica a Bienes y raíces. En el 2018 circuló la noticia de que regresaría a las telenovelas pero a través de una cuenta no verificada, supuestamente la actriz reveló que no estaba en sus planes.

“No soy la misma. Y está soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años. No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así! Quiero informar que, no, NO HE DECIDIÓ VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”, según reveló la actriz.

Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Andela Noriega nació un 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México.Adela Noriega pasó una adolescencia muy difícil, perdió a su padre cuando tenía 12 años y años más tarde, 1995 a su madre.