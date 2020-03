Adela Noriega y el triste momento que vivió en su infancia

Muchas han sido las especulaciones que han surgió entorno a la vida de la actriz Adela Noriega desde su ausencia frente a las cámaras, que si tiene un hijo, que si está enferma o que se dedica a bienes y raíces, sin embargo, su vida privada ha quedado encerrada en un baúl.

Hace más de 10 años que la intérprete de Matilde de Amor Real abandonó las telenovelas y desde entonces ha sido una de las actrices más extrañadas pero lo que pocos saben es que Adela Noriega vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su padre.

Lee también: Adela Noriega y su radical cambio tras años de ausencia en telenovelas

Años más tarde, en 1995, Adela Noriega sufrió otro duro golpe, la muerte de su madre a causa del cáncer.

Y aunque se conoce poco de la vida de la actriz mexicana, debido a que ha sabido llevar su vida privada con suma discreción se sabe que inició su carrera a la edad de los 15 años, y que según lo que dijo hace unos meses el periodista Gustavo Adolfo, Adela vive en Polanco, zona exclusiva de la Ciudad de México y se dedica a Bienes y Raíces.

Hace un par de meses se especuló que Adela Noriega regresaría a las pantallas, sin embargo, a través de una cuenta no verificada, circuló un mensaje donde supuestamente desmentía tal versión.

“No soy la misma. Y está soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años. No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así! Quiero informar que, no, NO HE DECIDIÓ VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”, según reveló la actriz.

Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Andela Noriega nació un 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México