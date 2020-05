Adela Noriega y el día que apareció junto a Fernando Carrillo en traje de baño

La ausencia de Adela Noriega en la pantalla chica ha causado gran conmoción entre sus miles de seguidores. Su última aparición en la televisión fue en la telenovela Fuego en la Sangre, la cual se transmitió en el año 2008 producida por Salvador Mejía Alejandre. Adela Noriega compartió créditos con Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero.

Mucho se ha rumorado sobre la vida de la actriz, pues hace un par de meses se especuló que tenía cáncer por lo que su hermana tuvo que salir a desmentir tal situación. Otro de los rumores que ha circulado entorno a la vida de protagonista de telenovelas como El Manantial y Amor Real, es que tuvo un hijo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Son ya más de 12 años desde que Adela Noriega apareció en Fuego en la Sangre, su última telenovela en Televisa. Desde sus inicios en la televisión los productores de telenovelas vieron mucho potencial en la actriz y no se equivocaron porque con el paso de los aos Adela Noriega se convirtió en una de las protagonistas favoritas y deseadas por los productores durante las décadas de los 80, 90 y al inicio de los 2000.

Su talento, carísma y belleza la llevaron a alcanzar la fama mundial con sus participaciones en las diferentes telenovelas. A través de una cuenta de Instagram AdelaNoriega_Brasil se han compartido una serie de imágenes de la actriz y de los momentos que vivió durante las grabaciones de las telenovelas, entre las fotografías aparece una donde esta junto a Fernando Carrillo, actor que alguna ocasión señaló que se enamoró de Noriega y qeu incluso le propuso matrimonio, sin embargo, ella lo rechazó.

En la imagen compartida en dicha cuenta se puede observar a Adela Noriega como muy pocas veces se ha visto, en traje de baño durante las grabaciones de María Isabel. Junto a Adela aparece el galán Fernando Carrillo quien la toma de una mano mientras Noriega sonríe. Fue durante esta telenovela que Fernando Carrillo confesó que se enamoró perdidamente de la actriz, pues en 1998 el enfrentaba un proceso muy difícil en su vida personal por lo que vio en Adela una nueva oportunidad en el amor.

"Me enamoré perdidamente de Adela. Me robó el corazón. Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso. Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi ex esposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Y además de que es una mujer hermosa, y una niña preciosa, talentosa. Me enamoré”, comentó el actor en el 2008 a una entrevista a Flor Rubio en Fórmula Espectacular.

Durante esa entrevista, el actor confesó que Adela Noriega podría regresar a las telenovelas y que se encontraba en pláticas con ella para aparecer juntos en un proyecto, sin embargo, han pasado dos años de la declaración de Carrillo y de la actriz no se ha sabido nada al respecto.

"Tiene ganas de volver y yo creo que volver juntos sería algo increíble. Me gustaría mucho hacer una serie con ella y tal vez una película dirigida al mercado americano”, reconoció Carrillo, quien aseguró seguir manteniendo contacto con la actriz. "Estamos en pláticas”, comentó en su momento el actor.