Adela Micha se disculpa por decir que Silvia Pinal no tarda en morirse

Luego de que se diera a conocer que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia debido a que tuvo con complicaciones con el Covid-19, la conductora de televisión Adela Micha, fue captada en video hablando de la diva del cine mexicano; la ex de Vicente Fernández Jr aseguró que la actriz ya no tarda en morirse.

Como era de esperarse, las declaraciones de Adela Micha generaron toda una polémica en las redes sociales, la presentadora fue crucificada. “Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, dijo la presentadora respecto a Silvia Pinal.

Por lo que le llovieron comentarios de todo tipo."Cruzó la línea de lo humano y lo profesional", "Con estas “relaciones” para que quiere uno enemigos", "Pinche insensible… su reacción muestra su preocupación por su programa por encima de la vida de una persona", "No me sorprende su falta de empatía. Ella siempre me ha parecido muy fría", "Lo malo es la falta de empatía y de humanidad. Está bien adelantar el trabajo, pero la parte humana ya no está", fueron algunas de las críticas que la periodista de espectáculos recibió.

Ante la controversia que generó con su comentario, Adela Micha comentó en su espacio informativo: "Me estaban diciendo que durante el corte cuando me dijeron de la salud de Silvia Pinal, yo les dije, "preparen la entrevista" porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada y si comenté "no se vaya a morir", porque es mayor, le da Covid, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses".

Pero por si no fuera suficiente la conocida periodista utilizó sus redes sociales para justificar una vez más lo que había dicho en plena transmisión en vivo.

"Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, dijo en Twitter e Instagram.

Pese a las diculpas que Adela Micha ofreció, los internautas no quedaron muy convencidos y de nueva cuenta se le fueron encima.

"Con estas “relaciones” para que quiere uno enemigos", "Cruzó la línea de lo humano y lo profesional", "Ya la cagaste no hay vuelta atrás, ahora ya tus disculpas salen sobrando", "Súper falta de respeto, tacto y prudencia, quizás cierto pero qué necesidad de ser tan crueles".

"Es tu trabajo, pero cuídate de tu equipo… están cañones", "Tu misma gente te puso de cabeza", "Ni cómo defenderte mi micha te viste muy cruel y éso qué la Pinal es tu amiga.imaginate quien no lo es como te expresaras no hay defensa pobre de nuestra Sílvia Pinal ojalá y se recupere", son algunos de los comentarios en internet.

