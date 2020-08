Adela Micha posa desde el sofá con atrevido outfit a favor de #yoenseñoloquequiero

La periodista Adela Micha siempre se ha caracterizado por su precisión y temple en el medio; pues para nadie es un secreto que su carisma y determinación le han abierto las puertas de muchos lugares en los que ha figurado como una mujer extrovertida y de las más importartes personalidades de la noticia.

Y así lo dejó ver, en una postal en la que enseña su espectacular figura a los 57 años con atrevido bikini que modela recostada en un sofá de su casa acompañada de sus dos perros, misma que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram con el fin de sumarse a un fenómeno en tendencia.

Dicha tendencia apunta al nombre de #yoenseñoloquequiero, mismo que se generó por los comentarios machistas que el senador Samuel García de Nuevo León hiciera hacia su esposa Mariana Rodríguez públicamente durante una transmisión en vivo.

A la instantánea, no dudaron en reaccionar algunos amigos y colegas del espectáculo en México, tales como Yuri "Eso manaaaaaa... cómo no", María León: "Woooooooow", Salvador Zerboni: "Cuál zerboni", Maribel Guardia: "Sirena"; por su parte Lorenzo Lazo -viudo de Edith González- comentó sólo con emojis de éxito.

La presentadora de tv, Maca Carriedo también se sumó a los comentarios con: "Andeleeeeee" y la conductora y empresaria Oliva Peralta con aplausos.

A sólo un día de sumarse a la protesta en contra del político, Adela ha logrado casi 20 mil likes y un poco menos de mil comentarios y reacciones que respaldan la aceptación de la periodista en el mundo de las redes sociales.

Después de más de tres décadas en las que Micha trabajó para Televisa en sus diferentes áreas como periodista y conductora de diversos programas, actualmente se desempeña como colaboradora y conductora en áreas del periodismo digital y radiofónico.

El Financiero Bloomberg es un espacio televisivo del periódico El Financiero, en el que la multifacética periodista tiene un espacio bajo el nombre de En EF y por Adela, también se desempeña en el mismo rubro como locutora de El Heraldo Radio en su programa llamado Me lo dijo Adela.

Cuando terminó relaciones laborales con Televisa, Adela entró de lleno a trabajar en los medios digitales y fue así como inició con La Saga by Adela Micha en su canal de YouTube y Facebook, el cual, se caracteriza por tener invitados figuras públicas entre políticos y algunas personalidades de México y el extranjero.

Aprovechando la fama y el prestigio que Adela se ha forjado, ella misma se ha abierto camino a nuevas oportunidades los últimos quince años y como no hay duda de que el periodismo es lo suyo, ha tenido a bien crear y diseñar con ciertos protocolos pero con su toque especial.

Somos o nos Hacemos, una mesa de análisis y temas de actualidad, De Revista en Hoy, "Mujeres Trabajando" en el canal ECO, asimismo en 2002 y 2003 fue presentadora del fenómeno del reality show Big Brother México en sus primera y segunda edición respectivamente.

También ha dirigido programas especiales, como El Hilo Negro, Jaime Sabines y El Oscuro Secreto de la Gloria entre otros sobre la vida de las mujeres indígenas en distintas comunidades del país.

La experta del periodismo no es partidaria de andar envuelta en escándalos, sin embargo, hace unos días, publicó una fotografía en Instagram, con dos mujeres que se parecen bastante entre sí, lo que supone que son hermanas; aunque no se sabe qué paretesco tienen ya que sólo se le conoce a su hemano Elías Micha Zaga. En la descripción de la imagen, Micha escribió: "No somos muchas... Somos Las Micha".

Por supuesto, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, entre ellos, Jorge "El Burro" Vanrankin.

