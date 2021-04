Adamari López y su drástico cambio, llegará a los 50 años mejor que nunca

El 18 de mayo próximo Adamari López llegará al medio siglo de vida y lo hará luciendo mejor que nunca luego de la transformación física que ha tenido en los últimos meses, la cual la ha hecho recuperar la esbelta figura que presumió en sus veintes.

La protagonista de “Amigas y rivales”, producción de Emilio Larrosa para Televisa, luchó contra el sobrepeso durante los años recientes y entre 2020 y 2021 parece haber encontrado la fórmula exacta para perderlo y lucir sensacional, algo que ha refrescado su imagen pues el drástico cambio no sólo se dio en su figura, sino en su estilo y su autoconfianza.

Es por eso que Adamari López llegará a los 50 años viéndose realmente fantástica, o al menos eso es lo que piensa su esposo Toni Costa, quien se deshizo en halagos para la actriz puertorriqueña en una entrevista concedida a Mezcal TV.

El bailarín español sostuvo que Adamari López llegará “mejor que nunca” al medio siglo de vida pues tiene una energía vital que él mismo envidia, además que es una mujer muy determinada que se enfoca en lo que quiere y eso le ha dado muy buenos resultados pues ahora está muy metida con el objetivo de alcanzar su peso ideal, algo de lo que ya está muy cerca.

“Tenía como sus etapas fuertes enfocadísima, luego por trabajo, por viajes y mil historias, pues uno se desenfoca, pero ahora está super enfocada y yo pues contentísimo y apoyándola al máximo, a lo que me pida. ¿Quiere bailar cada día?, pues vamos a bailar cada día. Ella creo que va a llegar a los 50 mejor que nunca”, señaló Toni Costa a Mezcal TV.

El coreógrafo, quien participa en la nueva temporada de “Mira quién baila”, reality show de Univisión, destacó que la diferencia de edad entre él y su esposa (ella tiene 49 y él 37) realmente no es importante, pues la conductora de Hoy Día al parecer tiene mucha más energía que él y se lo demuestra cuando está realizando su rutina de ejercicio.

“Ella es mucho más fuerte que yo cuando entrena, yo muchas veces me he quitado en plan de ‘no puedo’ y ella ahí, y muchas otras veces me ha ayudado a no quitarme porque la miro y digo ‘¿cómo es posible? ¡Dios mío! Yo tengo 37 [años] y no puede ser”, agregó entre risas y sin ocultar la admiración que siente por su pareja.

Adamari López llegará a los 50 años el 18 de mayo y ello será un suceso importante pues la actriz puertorriqueña ha tenido que superar situaciones duras en la vida, como el cáncer de seno que amenazó su vida en determinado momento.

Justo en esta etapa, la presentadora de televisión parece estar en su mejor momento pues, además de recuperar su figura, se ha convertido en una de las conductoras más queridas del público latino además de ser un ícono de la moda, pues sus outfits han causado sensación entre sus admiradores.