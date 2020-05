Adamari López y la vez que confesó que Luis Fonsi la abandonó cuando lo necesitaba

Por mucho el cantante Luis Fonsi fue criticado severamente luego de abandonar a su entonces esposa Adamari López tras tener una dura batalla contra el cáncer. Luis Fonsi y Adamari López contrajeron matrimonio en el 2006 y en el 2010 se divorciaron pese a que la carísmatica conductora y actriz estuviera pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida; luchaba contra el cáncer. Adamari López confesó que Luis Fonsi la apoyó mucho pero la abandonó cuando más lo neceitaba.

Adamaris confesó que Luis Fonsi en alguna ocasión le dijo que ya no la quería y no le atraía como mujer. "Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo", contó.

Este duro golpe llegó en el momento en que ella necesitaba más apoyo, sin embargo, siempre supo que si pudo vencer el cáncer podría vencer este obstáculo. "Si pude vencer el cáncer, podré vencer este obstáculo que tengo por delante” contó entre lágrimas la conductora hace unos años.

“Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero, así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”.

En su momento, Adamari culpó al cantante no haber querido luchar con ella y la decepcionó la triste forma en la que terminó con ella, ya que lo hizo a través de una llamada. En su libro Viviendo, la carísmatica conductora de Telemundo señaló que plasmó todas las experiencias, y las infidelidades que vivió al lado de Luis Fonsi, e incluso señaló que una fue con la actual pareja del cantante , Águeda López, sin embargo, las perdonó porque estaba enamorada.

Las declaraciones de Adamari no fueron del todo agradables para Águeda López, ya que en el 2012 le envió un fuerte mensaje a la actriz, señalando que no era una robamaridos.

“Ni aprovechadora, ni robamaridos, ni pobretona… No diste una! Lo que sí soy es una suertuda! Sorry, mi corazón! Que tu alma sane pronto!”, escribió Águeda en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre de 2012, luego de que un seguidor le preguntó por las afirmaciones de Adamari en el libro.

Actualmente Adamari López formó una familia al lado de Toni Acosta con quien tiene una hija, mientras que Luis Fonsi se casó con la modelo española en el 2014 con quien tiene dos hijos.