Adamari López y el ajustado traje con el que causó polémica

Desde hace varios años, la actriz y conductora de televisión, Adamari López, mantiene una lucha incansablemente con su sobrepeso. Con el nacimiento de su hija, Alaïa Costa, fruto de su relación con el bailarín español, Toni Costa, la actriz nacida en Puerto Rico ha experimentado problemas con la tiroides, situación que hace que las mujeres aumenten de peso.

La presentadora de televisión, desde hace años ha sido blanco de críticas, precisamente por que sus fans creen que tiene unos kilitos de más, por lo que Toni, no ha dudado en defenderla cada vez que la atacan. Recientemente la conductora del programa Un Nuevo Día apareció con un jumpsuit blanco con el que lució radiante.

Pero no todo fue "miel sobre hojuelas", ya que la querida Adamari fue víctima de un grupo reducido de personas que no dudaron en atacarla y hasta llamarla "tamal envuelto".

“El blanco no le queda”, “Y el reto con Weight Watchers nunca se logró verdad?”, “Que pena”, “Yo no me pondría así con ese cuerpo o de ropero, siendo una figura pública” y “Parece tamal envuelto con ese cinturón”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Pese a las críticas, la protagonista de la telenovela Amigas y rivales, siguió presumiendo su atuendo, que a muchos agradó. Actualmente la actriz se encuentra haciendo un reto para perder algunos kilitos bajo la supervisión de su esposo, quien la apoya en todo momento.

Fue a inicios de este 2020 que la actriz puertorriqueña se fijó una importante meta en su vida, como fue la de adelgazar algunos kilos que tenía de más, así como sentirse bien para su familia. Así mismo, la presentadora de TV se convirtió en embajadora de Weight Watchers (Control de peso), una empresa estadounidense dedicada a ayudar a las personas que tienen sobrepeso; por lo que Adamari expresó en ese entonces cuál era su objetivo a la revista People en Español.

"Mi deseo de querer estar más saludable, poder pasar más tiempo y tener mejor calidad de vida con mi hija Alaïa fue una de las cosas que me motivó a querer entrar en WW como una manera de saber que voy a estar más saludable y conseguir ese peso ideal para poder hacer más cosas con ella", dijo.

La decisión de Adamari generó una polémica en las redes sociales, mientras unos la apoyan en su reto, hay otros que aseguran que no logrará bajar de peso, e incluso la critican por su esfuerzo, que según para ellos no ha dado resultado. Recientemente la conductora le dedicó un emotivo mensaje en su Instagram a su madre Vidalina quien falleció y cumpliría 83 años.

"Hoy mi mami está de fiesta en el cielo. Hoy cumple 83 años así que estará sonriendo y bailando con papi, como ella diría... “coooosaaaa buuuenaaa”. Te Amo mami, los amo mucho y los extraño. Besos hasta el cielo, repletos de amor", escribió la actriz para acompñar una fotografía en la que aparece junto a su madre.

De manera casi inmediata los millones de fans de Adamari reaccionaron luego de que la actriz recordara a su mamá.

"¡Tan bonitas! Mis felicitaciones para tu ángel Adita", "Hasta el cielo va mi felicitación para ella...no dudes que esta contigo cuidandote todos los días y muy orgullosa de ti...te quiero! ", "Cosa buena!!!!!!! Abrazo hasta el cielo Vidalina!! Se te extraña", son algunos de los comentarios en la publicación.

