Adamari López y Christian Nodal causan revuelo al aparecer juntos, ¿están saliendo?

Tras su rompimiento con Belinda, Christian Nodal regresó a la soltería y más cotizado que nunca, pues en poco tiempo se le ha relacionado con algunas otras mujeres, pero recientemente causó revuelo al aparecer muy juntito y tomando la mano de una latina muy famosa, Adamari López.

El cantante mexicano y la actriz puertorriqueña aparecieron juntos horas antes de la entrega de los latín American Music Awards (Latin AMAs) y generaron muchas especulaciones sobre si están saliendo, pues como es sabido, ambos no tienen compromiso alguno.

Primero fue el matutino “Hoy día”, de Telemundo, donde trabaja Adamari López, el que reveló un video en el que aparece Christian Nodal tomando la mano de la presentadora de televisión; horas más tarde, en la alfombra roja de los Latin AMAs los dos posaron muy juntitos.

¿Se darán una oportunidad?

A pesar de la diferencia de edades, pues Adamari López prácticamente le dobla la edad al cantante de regional mexicano, se veían muy bien y por ello alborotaron a sus fans al aparecer juntos en la entrega de premios levantando especulaciones sobre una posible nueva relación para ambos.

Sin embargo, el fragmento del video donde aparecen tomándose de la mano es parte de una charla que sostuvieron ambos donde Christian Nodal tatuó Adamari López con una letra “A”, la inicial del nombre de la hija de la protagonista de “Amigas y rivales”, a quien le pidió permiso para hacerlo.

Más tarde, una despampanante Adamari López apareció en la alfombra roja de los Latin AMAs y se reencontró con Christian Nodal, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de posar juntos ante las cámaras, provocando furor en las redes sociales entre los fans de ambos.

Ataviada en un espectacular vestido de plumas de la diseñadora Paola Estefanía, la puertorriqueña lució tremendo piernón y una figura esbelta, demostrando que se encuentra en su mejor momento y luciéndose al lado del intérprete de “Botella tras botella”.

“Hasta se ven bien“, “La nueva pareja“, “¡Colágeno!“, “No lo vi venir“, “A él le gustan mayores“, “Con esto me doy cuenta que Nodal es de bolsillo, súper bajito”, “Linda pareja“, “¿A poco andan?“, “Una foto no significa nada“, “¿Y qué tiene?“, “¡Qué guapos!“, “¡Por Dios, Adamari! Estás Wow, qué belleza de mujer, los años no te pasan, al contrario, estás más bella”, fueron algunas de las reacciones redes sociales.

Christian Nodal tatuó a Adamari López y ella lo presentó con su hija. Foto Instagram Adamari López

Pese a que levantar un revuelo en la alfombra roja de los Latin AMAs, la relación entre Christian Nodal y Adamari López es meramente profesional, aunque, a consideración de muchos, hacen una linda pareja y ambos están solteros después de sus rupturas con Belinda y Toni Costa, respectivamente.

