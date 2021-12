Adamari López se pasea en jumpsuit por el mar y le dicen que ‘finge ser feliz’

No cabe duda que es difícil tener contentos a todos y Adamari López puede dar fe de ello pues desde que adelgazó y recuperó su figura esbelta ha recibido cientos de comentarios por parte de internautas que constantemente la cuestionan sobre sus métodos y, más recientemente, sobre su modo de vivir y las publicaciones que hace en redes sociales, pues ahora le dijeron que “finge ser feliz”.

Recientemente, la conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” estuvo en Israel como parte del jurado de Miss Universo, por lo que subió a su cuenta de Instagram varios post en los que presumía sus actividades en los días previos a la gala, y antes de despedirse de ese país, compartió un video en el que se pasea en jumpsuit de mezclilla por la orilla del mar.

Acompañada por las notas de la canción “I am woman”, de Emmy Meli, Adamari López apareció caminando con los pies descalzos a la orilla de la playa y mostrando una paz y tranquilidad que al parecer no convenció a muchos, quienes le lanzaron varios comentarios, entre ellos uno que señalaba que la actriz sólo fingía ser feliz.

Pese a que la puertorriqueña cuenta con 6.6 millones de seguidores en Instagram, al parecer no a todos les gustan sus publicaciones y menos le creen que se encuentra en una de sus mejores etapas tras recuperar su figura y separarse del padre de su hija.

Aunque para nadie ha pasado desapercibido el gran cambio físico y emocional que ha tenido la presentadora de televisión en los últimos meses, además de que se ve fabulosa con los outfits que utiliza, para muchos esto es sólo una pantalla pues consideran que no tiene la vida perfecta.

Adamari López quiso compartir un momento de mucha paz caminando por el mar de Israel utilizando un jumpsuit holgado de mezclilla delgada en color azul, únicamente presumiendo sus torneadas piernas y acompañó con el mensaje “Loving Myself”, pero no esperaba la cantidad de comentarios y ataques que recibió.

“Muy sobreactuada“, “Está fingiendo una vida feliz“, “Ridícula“, “Te hubieras quedado como actriz de telenovelas de morondanga. Eso sí te queda“, “Yo la verdad la admiro mucho porque la realidad es una mujer muy empoderada, luchona y excelente madre. Pero ahora con su nuevo cuerpo, el narcisismo llega a otro nivel. No entiendo por qué tiene que lucirse tanto diariamente“, “Ni caminando mil kilómetros en la playa se te quitan los cachos y el desamor“, “El que no se ama, no sabe amar a nadie”, son algunas de las reacciones que provocó entre los internautas.

Adamari López también fue señalada por su participación como jurado en Miss Universo, sobre todo por algunos de sus fans latinos que no entienden cómo no ganó la corona la representante de Paraguay, y le siguieron recriminando eso.

“Espero no vuelvan a darte nunca esa oportunidad de ser jurado de ningún certamen ni cualquier otro evento por falta de profesionalismo“, “Aguante Paraguay y Nadia“, “Vení a Paraguay, el pueblo te espera“, “Un jurado decente en los próximos años, por fa, esta es un cero a la izquierda“, “Te quedó grande el lugar de jurado“, “¿Cómo se le ocurre votar contra las latinas?“, se lee en redes.

