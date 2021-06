Adamari López se hace arreglito en el rostro tras separación con Toni Costa

Luego de que a finales del mes de mayo cuando Adamari López anunció que se separaba de Toni Costa después de 10 años de estar juntos, la puertorriqueña decidió enfocar todas sus energías en su hija Alaïa Costa y en ella, por tal motivo ha dejado claro que una de sus prioridades es el ejercicio, pues aunque ya tiene una estilizada figura, la actriz sigue luchando para lograr su objetivo.

Y aunque para cualquier pareja es difícil vivir una separación, Adamari López ha demostrado ser una mujer fuerte, por lo menos frente a las cámaras y redes sociales, la actriz de melodramas de Televisa no se ha descuidado en lo absoluto, al contrario día con día comparte sus arduas rutinas de ejercicios y reciente compartió que se hizo un arrreglito en su rostro para lucir más bella.

Fue a través de sus historias de Instagram que la carísmatica conductora de televisión compartió que se hizo un tratamiento en las cejas. "Ya casi estoy terminando ahora les enseño el resultado", expresó la famosa, quien el pasado 18 de mayo celebró su cumpleaños número 50.

Adamari López también aprovechó para confesar que no sería el único arreglito que se haría, pues aseguró que el siguiente pendiente es un cambio de look. "Hoy no me voy a hacer el color o el tinte, para eso vengo otro día, pero tengo que enseñarles como queda este brow lamination".

Luego de unos minutos, su estilista indicó a la famosa que ya había terminado."Ahora sí, lista pal show" dijo la profesional, quien le indicó a Adamari López que lucía espectacular, pues sus ojos resaltaban muchos más. Posteriormente, la actriz y conductora de televisión compartió un video en el que se le ve a su hija, Alaïa jugando golf.

Adamari López se hizo un tratamiento en las cejas.

Cabe señalar que desde que Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación, ninguno de los dos ha hablado de las razones que los obligaron a llevar sus vidas por separado, pese a que han circulado diversos rumores de una supuesta infidelidad del bailarín. Han sido muchos los comentarios que circulan respecto a este tema, pues incluso, según una publicación de la revista Tv Notas, Costa habría engañado a la famosa con varios hombres.

Así lucen las cejas de Adamari López. Fotos Instagram de Adamarí López

Ante está situación de infidelidad, según la fuente de la revista de circulación nacional, Adamari López habría decidido darle una oportunidad al español pero cuando se enteró que le había puesto el cuerno con hombres dio por terminada su relación de 10 años.