Adamari López revela su secreto para adelgazar y desmiente rumores de cirugía

Tras estar dos años con idas y venidas y una lucha constante contra su sobrepeso, Adamari López por fin parece estar ganando la batalla y ahora sí reveló su secreto para adelgazar tanto, echando de lado las versiones que apuntaban a que se había sometido a una cirugía bariátrica para lograr llegar a su peso ideal.

La conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” dio a conocer por fin la dieta que la ha llevado a bajar muchos kilos y recuperar la figura que lucía hace dos décadas, rejuveneciéndola y haciéndola lucir sensacional, y de paso desmintió los rumores de una cirugía, como habían especulado muchos.

Luego de que el cambio físico de Adamari López fuera más drástico en los últimos meses, algunos seguidores de la actriz comenzaron a preguntarse si ello no fue producto de una cirugía en la que le redujeron el tamaño del estómago para comer menos, sin embargo, la puertorriqueña reveló que todo se debe a un plan alimenticio y al ejercicio, ese es el secreto.

En una entrevista con People en Español, la ex de Toni Costa explicó que si proceso para bajar de peso lleva ya dos años y ha tenidos subidas y bajadas, por lo que los cambios no se vieron hasta ahora pues hubo momentos en los que perdía motivación y no llevaba a cabo todo al pie de la letra.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW… Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido… Después vino la pandemia y volvía para atrás", explicó la protagonista de “Amigas y rivales”, quien ha adelgazado en total 21 libras (casi 10 kilos).

Uno de los principales obstáculos para Adamari López en su proceso para volver a su peso ideal fue dejar de tomar refresco. La conductora de televisión aseguró que le encanta esta bebida y le era muy difícil evitarla, hasta que una vez tomó la decisión de hacerlo y se puso firme, y desde entonces ha sido muy disciplinada con lo que come y bebe.

“Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”, reconoció la puertorriqueña, quien quiere adelgazar otros cinco kilos más.

Pese a este sacrificio, la actriz indicó que puede comer de todo pero en pequeñas porciones y hace unos días sorprendió al compartir una imagen de su plato con las cantidades de alimento que le marca su plan alimenticio, algo que sorprendió a muchos pues algunos consideraron que era algo limitado.

Sin embargo, Adamari López está feliz con el cambio que ha tenido en su figura y continúa al pie de la letra el plan de WW, con las intensas rutinas de ejercicios que a veces comparte en sus redes, demostrando que para bajar de peso no hay más secreto que una dieta balanceada y actividad física constante.

