Adamari López revela cuál es su secreto para bajar de peso

Luego que Adamari López recibiera miles de halagos por la manera tan impresionante en la que ha perdido peso en los últimos meses, por fin, la actriz puertorriqueña reveló su secreto para adelgazar y dio consejos a las personas que deseen transformar su cuerpo como ella lo ha hecho.

La conductora del programa ‘Hoy Día’, que es transmitido por Telemundo, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la fórmula que ha seguido al pie de la letra para lograr recuperar su figura y darle un giro a su imagen, pues también se ha convertido en una referente del estilo por su gran sentido de la moda.

Ante los miles de comentarios que todos los días recibía, Adamari López decidió grabar un video para dar respuestas a las preguntas de sus seguidores sobre la dieta o el proceso que está llevando para bajar de peso.

Como ya había anunciado anteriormente, la actriz resaltó que los mayores cambios se han dado luego de su ingreso al programa WW, el cual tiene como finalidad apoyar la adquirió de un estilo de vida saludable en las personas, mediante un plan integral que contiene una alimentación balanceada y rutinas de ejercicio.

“Me parece increíble y maravilloso ver que todo el esfuerzo que estoy haciendo desde que me uní a la familia de WW ha dado sus frutos, he ido viendo el cambio, mi transformación y cómo he ido avanzando, cosas de alimentación que me favorecen más”, comentó la actriz de ‘La suerte de Ada’.

“Me siento súper contenta porque además tengo una coach que me ayuda a mantenerme enfocada, con llamadas semanales, meditaciones, ejercicio, me va dirigiendo mucho. Me he podio enfocar en lo que realmente me importaba que era tener este estilo de vida saludable”, continuó la ex de Luis Fonsi en el video.

“Mucha gente me pregunta cómo hago todo este proceso como mamá, como trabajadora y como pareja, porque tengo que sacar tiempo para todas esas cosas, y le he podido lograr (…) Todos lo podemos lograr, sólo hay que saber organizarnos bien y proponérnoslo, a veces nos ponemos muchas excusas pero me siendo muy orgullosa de haberlas dejado de lado y haberme unido a este plan de vida saludable”, agregó Adamari López.

La actriz reconoció que no ha sido fácil el proceso que ha llevado para su pérdida de peso, sin embargo, ha logrado no desesperarse, por lo que invitó a sus seguidores a que no se desanimen y, en todo caso, ofreció realizar un Live por Instagram para responder preguntas más directamente e interactuar con ellos.

El cambio físico de Adamari López es ya muy notorio que la protagonista de ‘Soñadoras’ acapara miradas todos los días cuando aparece en el matutino ‘Hoy Día’ luciendo outfits que le favorecen mucho, lo cual la ha convertido en una de las presentadoras de televisión mejor vestidas de la pantalla chica.