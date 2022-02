Adamari López reacciona al nuevo noviazgo de su ex Toni Costa: ‘No es novedad’

A más de ocho meses de su separación con Adamari López, Toni Costa confirmó su nuevo noviazgo con la tiktoker Evelyn Beltrán, y ante dicho anuncio la puertorriqueña no se quedó callada cuando fue cuestionada al respecto y reaccionó al romance de su ex, asegurando que “no es ninguna novedad”.

El bailarín español levantó revuelo al confirmar que su corazón lleva ya un tiempo ocupado y que se encuentra muy feliz con su actual pareja, por lo que todo el mundo esperaba una reacción de Adamari López y fue en su propio lugar de trabajo, el matutino de Telemundo “Hoy día”, donde le cuestionaron su opinión sobre el nuevo noviazgo de su ex.

Visiblemente incómoda, Adamari López fue muy diplomática al contestar pero dio a entender que ya sabía de la situación pues sostuvo: “Para mí no es novedad”, pero evitó dar comentarios más detallados sobre la nueva novia del padre de su hija, por lo que su respuesta fue muy concreta y rápida.

Sentada tranquilamente en el foro de “Hoy día”, seguramente la actriz de telenovelas no se esperaba que fueran sus propios compañeros quienes le pidieran una reacción sobre la confirmación del nuevo romance de su ex con la influencer Evelyn Beltrán, también conocida como “la Bichota”, y aunque no se negó a contestar si fue visible cierta incomodidad ante la cámara.

La puertorriqueña no puedo evadir dar una respuesta pero fue muy diplomática y señaló que lo más importante para ella es su hija y su felicidad, por lo que si sus padres están bien, ella también lo estará, por lo que sólo le deseo cosas buenas a su ex, de quien se separó el año pasado.

“Para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad y muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le desea a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija, y yo lo que quiero es que mi hija esté bien”, comentó Adamari López, quien sí evitó responder la siguiente pregunta cuánto le dijeron que si conocía a la nueva novia de Toni costa.

“Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, pues dentro de lo que podemos, normal, así que eso es lo que importa”, señaló, para finalizar confirmando que, a diferencia de su ex, ella sí se encuentra soltera actualmente y dedicándose a su hija y a su trabajo.

Fue recientemente cuando Toni Costa fue interceptado por un reportero, quien le cuestionó directamente sobre el estado de su corazón y el bailarín admitió, tras muchos rumores, que estaba saliendo con alguien, y aunque no dio el nombre, al preguntársele sobre si se llamaba Evelyn, confirmó.

“(Mi corazón) lleva ya un tiempo ocupado, así que estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobre todo feliz… estamos muy a gusto”, comentó el padre de Alaïa, cuyos rumores de romance con Evelyn Beltrán iniciaron en octubre del año pasado pero fueron confirmados hasta ahora.

