Adamari López presume vida sana y le dicen "Sigues igual de gorda"

Pese a que Adamari López, es una de las famosas más queridas del medio del espectáculo eso no la ha salvado de ser criticada por su peso. Desde hace varios la carísmatica conductora de Telemundo ha tenido que lidiar con este tipo de comentarios, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus fans y que ha sido digno de admirarse es que de ha detenido a responderlos.

En repetidas ocasiones, Toni Acosta, esposo de la presentadora puertorriqueña no ha dudado en defenderla e incluso en una ocasión fue aplaudido por los seguidores al responder tajantemente a una hater. “Adamari está exageradamente gorda. Deberías ponerla a dieta”, señaló la seguidora del bailarín español. Sin embargo, él no se quedó callado y respondió: “usted tiene la lengua exageradamente larga, debería mordérsela”.

Recientemente la carísmatica conductora nuevamente fue severamente criticada luego de compartir un video donde presumió que tiene una vida sana y sus rutinas de ejercicios. " Mayo ha sido un mes de celebraciones y hoy tengo otra gran razón para celebrar porque cumplo otro mes viviendo un estilo de vida saludable y enfocada en mi bienestar! Estoy feliz y agradecida de que sean parte de esta etapa tan maravillosa que estoy viviendo y disfrutando! ", escribió la actriz junto al video.

Sin emabrgo, los malos comentarios no se hicieron esperar, Adamari fue víctima de crueles mensajes, muchos de sus seguidores aseguraron que la actriz no ha bajado ni un solo gramo pese a tener una vida saludable.

"Yo veo lo mismo, no ha bajado mucho, se ve igual ¿o será la TV?”, "La pobre, en dieta y ejercicio y no baja.” "Pero no dices cuánto has bajado ¿será nada?”, " Pobre Ada está igual que yo. Tanta dieta y ejercicio para no bajar ni una salada libra.”, " ¿Saludable le llamas a tu gordura? Wow.”, " Haces mucho ejercicio, pero no se te ve el cambio.”, " Ay, muchachita ¿y cuantas libras bajaste? porque yo te veo igual y con todo el esfuerzo que haces.”, fueron algunos de los duros comentarios.

Desde que Adamari López subió de peso ha sido severamente criticada en las redes sociales, sin embargo, una de las personas que ha salido a su defensa es su esposo, ha quien en repetidas ocasiones ha dejado claro que lo le importa el físico de su mujer.