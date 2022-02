Adamari López presume que bajó 30 libras y le dicen: ‘Con cirugía, cualquiera’

Aunque el proceso de pérdida de peso de Adamari López lleva ya al menos tres años, ha sido en este último donde mayores resultados se han visto en la figura de la actriz, quien ha recuperado la imagen que presumía en sus 30’s, sin embargo, muchos de sus seguidores continúan criticándola porque no le creen que todo se deba a sus hábitos saludables y le insisten para que acepte que s sometió a una cirugía bariátrica.

Pese a que en redes sociales el rumor de que pasó por el quirófano para someterse a una manga gástrica para controlar su peso es intenso, la conductora del programa “Hoy día”, matutino de Telemundo, siempre ha defendido que ha perdido más de 30 libras gracias a un programa de pérdida de peso que combina la sana alimentación y el ejercicio.

Es por ello que en su publicación más reciente en Instagram posa en leggings y top deportivo y presume que ya bajó 30 libras desde que sigue el método WW, pero muchos de sus seguidores, en lugar de alabarla, la criticaron y le dijeron que “con cirugía, cualquiera”.

El cambio físico de la actriz puertorriqueña fue muy evidente durante 2021 y más cuando se separó de Toni Costa, y hoy luce la figura que tuvo hace 20 años, mostrándose más guapa que nunca y compartiendo constantemente alguna rutina de ejercicio.

Tras bajar 30 libras (cerca de 13 kilos y medio”, la protagonista de “Amigas y Rivales” lo presumió muy emocionada con una fotografía en la que posa con un outfit deportivo, mostrando su abdomen plano y hablando un poco del programa que ha seguido para perder peso y cómo ha logrado combinarlo con su trabajo.

“¡Combinar mi trabajo en ‘Hoy Día’ con mi pasión por un estilo de vida saludable se ha convertido en uno de los retos que más disfruto día a día! Es una bendición poder llegar diariamente a sus hogares y tener la oportunidad de mostrarles ejercicios y actividades saludables que nos pueden ayudar a mantenernos en el peso ideal”, escribió Adamari López.

“¡Ya son más de 30 libras menos! ¿Cómo lo están logrando ustedes? Recuerden que pueden entrar a ser parte de la familia de @ww y su nuevo programa #PersonalPoints”, agregó, sin embargo, los internautas reaccionaron y le dijeron que “con cirugía, cualquiera”, instándola a reconocer que pasó por el quirófano.

“Cirugía y ejercicios”, “No sé, pero si se hizo alguna cirugía no se debe poner anuncios engañosos”, “Operación y ejercicios, es el resultado”, “Pero las 30 libras se bajaron con cirugía, ¿qué tiene que ver WW en esto?”, “¿Por qué no promocionas mejor la manga gástrica?, “Ya pareces palillo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, algunos fans salieron en su defensa y no sólo le dijeron que estaba muy guapa, sino que efectivamente es cuerpo no se logra con cirugía y la tonificación de sus brazos lo demuestra: “Hay tanta gente que critica de cirugía, y es cierto, ¡la que puede, puede! ¡Pero esos brazos y tonificación no lo hace una cirugía!”.

