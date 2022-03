Adamari López demuestra que esta sabrosa y que no está tan viejita cumpliendo reto

Una vez más la actriz y conductora de televisión, Adamari López, fue elogiada por sus millones de seguidores de las redes sociales al demostrar que a sus 50 años todavía tiene mucha vitalidad al cumplir un difícil reto viral con el que comprobó que no está tan viejita como muchos piensan.

Fue hace unos días que la conductora de Hoy Día rompió Instagram al presumir su excelente estado físico luego de bajar más 15 kilos. En el videoclip Adamari López dio una clara demostración del equilibrio y balance que tiene en su cuerpo, luego de cumplir el reto que se trata de ponerse los calcetines y los zapatos sin ayuda de nadie y sin tocar el piso.

Y aunque en el video que dura unos segundos, las piernas de la estrella de televisión tiemblan un poco, la famosa logró cumplir el reto sin problema y fue todo un éxito, situación por la que fue elogiada por sus fieles admiradores, quienes la desmintieron y aseguraron que no está para nada viejita, al contrario parece una mujer de 20 años.

“No estás viejita!! Estas sabrosaaaaaaa”, “Vieja la cédula, tú cada día más radiante y bella”, “Cuál viejita, si parece de 20 años”, “Claro que no estás viejita, estás en la mejor etapa de la vida”, "Para nosotros en P.R. sigues siendo una niña hermosa", "Claro que no estás viejita , estas en tu mejor etapa de la vida", fueron algunos de los mensajes que Adamari López recibió en la publicación.

Cabe mencionar que constantemente la conductora boricua es noticia en las redes sociales, ya sea por la vestimenta que usa para conducir el programa Hoy en Día por la que recibe un sinfín de críticas o por sus declaraciones. Recientemente Adamari López se vio involucrada en una polémica luego de responder a algunas preguntas relacionadas con su expareja y padre de su hija, Toni Costa.

Todo sucedió cuando la protagponista de la telenovela Amigas y Rivales fue invitada al programa La Mesa Caliente, en donde fue cuestionada por Myrka Dellanos sobre qué opinaba de la relación de su ex con Evelyn Beltrán.

“Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene él (Toni Costa). Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta: ”¿cómo te sentiste tú?”, preguntó Dellanos.

“Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto… porque nadie sabe, nada más”, contestó tajantemente Adamari López.

