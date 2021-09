Adamari López conquista con corto vestido rosa pero le llueven las críticas: La vistió su enemiga

La pérdida de peso de Adamari López ha asombrado a más de uno y se pone más de manifiesto cuando utiliza prendas específicas con las que presume su nueva silueta, y aunque generalmente da en el blanco y conquista con sus outfits, en esta ocasión, la presentadora de televisión dividió opiniones y mientras unos alabaron su corto vestido rosa, otros la llenaron de críticas.

Y esa ha sido una constante de la conductora de “Hoy día“, matutino de Telemundo, a quien varios de los internautas le dijeron que parecía que la vistió su enemiga por el atuendo de volados que utilizó durante la emisión del martes en el programa.

Adamari López conquistó con un corto vestido rosa de tela cuadrada y varios volados al frente, sin embargo, le llovieron las críticas por parte de quienes consideraron que el atuendo no le quedaba muy bien, incluso diciéndole en los comentarios que parecía que le había vestido su peor enemiga o que estaba lista para salir al carnaval.

La protagonista de “Amigas y rivales” presumió nuevamente lo mucho que ha bajado de peso y cada vez que aparece en una nueva imagen se nota lo delgada que está, rejuveneciendo incluso varios años y haciendo recordar la Imagen que lució en sus treintas.

Su nueva figura también le ha permitido presumir nuevos outfits y vestidos cortos que la han hecho resaltar, como el atuendo rosa, de mangas largas y abombadas y volados en la zona del escote y la falda, haciéndola ver radiante y muy guapa, no obstante, este look no convenció a todos, pues hay quienes consideraron que no le favorecía y que además era un estilo un tanto infantil.

Fue desde la cuenta oficial de Instagram de “Hoy día“ donde se publicó una fotografía de la puertorriqueña luciendo este modelo: “Martes de rosa. Con esta sonrisa, Adamari López te da los buenos días“, fue la leyenda que escribió el programa junto con la imagen, la cual, inmediatamente, cosechó cientos de reacciones positivas y otras no tanto, pues a algunos les pareció que la tela cuadrada del vestido parecía de mantel.

“¡Qué vestido más feo!“, “Ese estilo de vestido se le vería bien a su hija, es más de niña que de mujer adulta“, “Ese vestido no le queda, parece un traje de la feria de Sevilla“, “Le faltó la canastita con fruticas“, “ Hoy la vistieron como niña… Not Good…“, “Se empeña en vestirse de niña con tantos faralaos”, “El mantel de mi mesa“, “Ella es muy linda pero la visten espantoso“, “Es muy bajita para tanto bolero“, “Parece rumbera“, “Lista para el carnaval, la comparsa“, “Lo siento, pero el vestido parece de payaso“, “ La producción es enemiga tuya en cuanto a vestuario“, fueron algunas de las impresiones que se pueden leer en el post.

Sin embargo, algunos de los fans de Adamari López la defendieron y destacaron que su outfit estaba muy bien: “¡Qué hermoso vestido! Y con tu presencia es más bello“, “Hermosa princesa“, “Bellísima“, “Te ves fenomenal“, “¡Qué linda! Dios te guarde siempre, siempre sonriente“, “Todos tus vestidos son mi inspiración, están bellos y te quedan bellísimos“, “Todo le queda bien“.

Lo que nadie puede negar es que la actriz puertorriqueña ha cambiado radicalmente su imagen y ha recuperado la que tenía cuando protagonizaba telenovelas en México, luciendo mucho más joven que los 50 años que tiene, demostrando la gran fuerza de voluntad que tuvo para adelgazar tanto en los últimos meses.

