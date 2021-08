Adamari López con vestido amarillo, le dicen que deje de usar looks de niña

Para nadie es un secreto que Adamari López ha sufrido un cambio radical en su figura de los últimos meses a la fecha, lo cual le ha permitido experimentar con varios outfits y estilos, aunque no siempre da en el blanco y en esta ocasión presumió un vestido amarillo que a sus fans no les gustó del todo pues consideraron que se veía muy infantil.

Tras recuperar la silueta que tenía en sus veintes, el matutino “Hoy día”, de Telemundo, comparte constantemente imágenes de la conductora de televisión luciendo sus espectaculares atuendos, aunque el último de ellos no encantó pues hasta le dijeron que deje usar looks de niña y se enfoque en lucir como una mujer de 50.

Aunque es un hecho que Adamari López no aparenta la edad que tiene, y menos después de haber perdido mucho peso, a muchos de sus seguidores no les agradan algunas de las prendas que utiliza, como el tierno vestido amarillo que utilizó en la emisión del viernes de “Hoy día”, donde se llevó muchos comentarios en contra pues no fueron pocos los que mencionaron que parecía que había comprado la prenda en la sección de niñas.

Lee también: ‘La más bonita’: Lucerito Mijares deja con la boca abierta al modelar un mini vestido

La actriz no suele publicar estados diarios en su cuenta de Instagram, pero sus fans pueden ver cómo luce diariamente en los post que hace el matutino en donde trabaja, y fue ahí donde se subieron dos postales de ella luciendo un vestido amarillo de cuello redondo, sin mangas y olanes en los costados.

La falda era con ligero corte “A” y le llegaba a las rodillas. Para completar el look utilizó unos altos tacones amarillos, el cabello suelto y los labios rojos. Pese a que la prenda no era entallada, dejó ver a la perfección el peso que ha perdido Adamari López en las últimas semanas.

Pese a que lucía muy guapa, la protagonista de “Amigas y rivales” se llevó muchas críticas por parte de los internautas, quienes consideraron que su look era muy infantil e incluso hubo quien le dijo que no le quitara la ropa a su hija Alaïa.

“La verdad sí, ese vestido es de pura niña de 11 años, debe ser más selectiva en la ropa, más acorde a su edad”, “Vestido de niña”, “¡La chiquita de 50 años que juega a ser la adolescente de la fiesta!”, “Esa mujer parece que compra la ropa en una tienda de infantes, ridícula”, “Tanta belleza con esa ropa tan fea para ella”, “Creo que uno debe saberse ubicar, ella es muy atractiva pero como que no acepta su edad, se quedó estancada en su adolescencia”, “¡Le quitó el vestido a Alaïa!”, fueron algunos de los comentarios que recibió Adamari López.

Lee también: Lyn May se sirve con la cuchara grande y le agarra todo a su galán

Sin embargo, muchos de sus fans salieron en su defensa y destacaron que se veía muy bella, además de decirles “envidiosos” a quienes la criticaron: “Bella, Adamari, no dejes de sonreír”, “Se ve hermosa, saludos, las envidiosas hablan porque ella está flaca, la que puede y la que no, aplaude”.

Lo cierto es que el look de Adamari López no dejó a nadie indiferente y, pese a todo, con su pérdida de peso se ve sensacional con cualquier cosa que se ponga, incluido el vestido amarillo. ¡Mira cómo luce en la foto!

Síguenos en