Adamari López cautiva con movimiento de caderas, Shakira le queda corta

¡Qué guardadito se lo tenía! Adamari López mostró sus dotes de baile y encendió las redes sociales al ensayar sus mejores pasos junto con su esposo Toni Costa, a quién dejó con la boca abierta pues su movimiento de caderas es digno de pelearle el reinado a la mismísima Shakira.

Fue precisamente Toni Costa, TV Host y bailarín profesional, quien compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, donde presumió el ritmo que tiene la conductora de televisión para moverse a cualquier ritmo que se le ponga.

No hay duda que Adamari López lo sorprendió siguiéndole el paso en cada instante y luciéndose con algunos pasos, por lo que su marido publicó el clip y le dedicó un tierno mensaje no sólo por acompañarlo a bailar, si no por ser su pareja de vida.

“No hay nada mejor que poder disfrutar así la vida contigo Adamari López, bailando, disfrutando, llevando una vida saludable juntos y dando ejemplo a nuestra princesa Alaia”, mencionó e hizo referencia a la hija de ambos, que en unos días más cumplirá 6 años de edad.

“Gracias por acompañarme en mis clase de Zumba en Re4dy Toni, cuando tú estás es cuando de verdad disfruto lo que hago”, agregó el instructor certificado en este tipo de baile, además aprovechó para hacerle publicidad a la plataforma donde comparte estas sesiones, donde en ocasiones tiene a Adamari López como invitada.

La pareja se llevó varias reacciones favorables luego de protagonizar el video, donde la actriz de Soñadoras vistió unos leggins rojos y una camiseta negra con un rotulado de colores al frente, misma combinación de su esposo.

“Mi pareja favorita por siempre”, “Yo admiro muchísimo cómo pregonas a tu familia con tanto orgullo, amor y devoción. Eres un hombre y un padre ejemplar”, “¡Qué hermosa pareja!, tienes una mujer hermosa Toni, que Dios los bendiga siempre, una mujer que vale oro”, “¡Qué bien está Adamari!, se la ve muy bien”, “Lo más hermoso del matrimonio es ser equipo”, entre otros comentarios que fueron dirigidos a la protagonista de Amigas y Rivales y su esposo.

A Adamari López se le ve ha visto últimamente más delgada y rejuvenecida, y después de este video lo más seguro es que Toni Costa ha tenido mucho que ver en el cambio de su esposa, pues, como lo han dejado claro varias veces, conforman un buen equipo.

Es un hecho que la presentadora de televisión está viviendo una de sus mejores etapas en lo profesional y en lo personal y sabe cómo balancear ambas cosas, pues aunque tiene una agenda muy ocupada como conductora en el programa de Telemundo Hoy Día, se toma su tiempo para compartir con su familia.

Además, en el plano profesional, Adamari López regresó recientemente a la actuación con la telenovela La suerte de Ada, un proyecto de Telemundo que la tiene muy contenta pues ya extrañaba la faceta de interpretar un personaje.