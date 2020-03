Adamari López anunció su actual estado de salud después de prueba

La conductora Adamari López, hace casi una semana, había anunciado al mundo, la posibilidad de estar contagiada de Coronavirus. Por lo que a partir de su presentimiento después de haber convivido con una persona contagiada, ella decidió someterse a las pruebas correspondientes para determinar su estado de salud.

En el proceso, dejo de asistir a trabajar al matutino "Un nuevo día" dela cadena Telemundo, del que la también actriz forma parte del elenco de conductores.

A través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora boricua dejaba de manifiesto su posible contagio así como la reciente prueba realizada. De la misma forma, Adamari advirtió a sus fans y público en general, que no se enterarían de su estado de salud, si no fuera por ella misma desde su perfil personal o a través del programa de televisión.

Cinco días transcurrieron para saber los resultados de su prueba sobre el Covid-19, mismos de los que ya tiene el resultado.

Hace un par de días, la presentadora, reveló su verdadero estado de salud en otra publicación compartida de su propia voz, a través del siguiente mensaje:

"Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el #coronavirus y como esperaba salieron NEGATIVAS!!! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendadas por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en @unnuevodia para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. Los quiero mucho! #FamiliaCostaLopez #covid_19 #quedateencasa #unnuevodia".

Por supuesto, las muestras de cariño y apoyo de los seguidores no se hicieron esperar, manifestándolas con los típicos corazones rojos que hay llegado a un total de 730,921 reproducciones y likes así como un centenar de comentario llenos de aliento para la actriz.

Este próximo lunes, la conductora se reincorporará con su partricipación en el matutino de Telemundo.