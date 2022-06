¡Como Yalitza Aparicio! Acusan de exceso de Photoshop en portada de Lucerito Mijares

Hace unos días, Lucerito Mijares y su madre Lucero sorprendieron a sus millones de seguidores de las redes sociales al ser la imagen principal de la portada de la revista Quién. Pese a que las dos famosas se robaron las miradas al destacar lo bellas que son, fue la joven promesa la que acaparó todas las miradas y la revista fue duramente criticada por el exceso de Photoshop en la imagen de la también hija de Manuel Mijares.

En las imágenes que fueron compartidas por la propia Lucero en su cuenta de Instagram como agradecimiento a la revista, Lucerito Mijares luce más delgada y muchos de los usuarios se preguntaban si la cantante había bajado de peso. Sin embargo, este panorama cambió cuando la revista dio a conocer el video de la sesión de fotos y en el que Lucerito Mijares se muestra tal y como es, por lo que los usuarios no pasaron desapercibido esto y acusaron a la revista por exceso de retoque.

"Lucero hija es feliz así cómo está, porque el afán del Photoshop y que todas sean delgadas!!! Si ella quisiera ser más delgada lo podría ser !!" Tiene el mundo a sus pies por su carisma no por su cuerpo !! Así que sean reales!!!", "No tenían que editar tanto en las fotos a lucero hija, ella es hermosa tal cual sale en los videos MUY MAL POR LA REVISTA", “Cómo que se les pasó la mano editando la foto de la portada!!!.", "“Pues la portada tuvo mucho cambio en la hija muestren las cosas como son”, “Que tal con mega Photoshop para la portada!? Le mega afilaron la cara a la hija!!! @quiencom Ustedes muy mal!!!”, fueron algunos de los cometarios en contra de la revista.

Hasta el momento la revista Quién no se ha expresado del exceso de Photoshop a portada de Lucerito Mijares. Cabe mencionar que no es la primera vez que una revista se encuentra envuelta en una polémica, pues está misma situación ocurrió en el 2019 cuando Yalitza Aparicio fue portada de la revista Hola.

La revista no sólo adelgazó a la estrella de la película Roma si no que además se tomó la libertad de modificar algunos rasgos faciales de la actriz e inclusó blanqueó su piel, situación que provocó todo un escándalo y los usuarios de las redes sociales se le fueron encima a la revista a quien pidieron que dejara de promocionar los estereotipos de belleza.

Por otro lado, Lucero y Lucerito Mijares hablaron de las comparaciones y críticas que reciben constantemente en redes sociales, asegurando que los comentarios negativos las tienen sin cuidado. “Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio. Yo le digo que se ponga caparazón de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas", nos contó Lucero.

Por su parte, Lucerito Mijares indicó que su madre la ha enseñado a lidiar con todas las críticas negativas hacía su persona. "En ocasiones, la gente suele ser muy cruel. Me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo, y si no, lo desecho y no me clavo en eso", externó la también hija de Manuel Mijares.

