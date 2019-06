Acusan a participante de Enamorándonos de haberle hecho un amarre a su ex

México.- Una participante del programa mexicano Enamorándonos ha sido acusada de hacerle un amarre a su expareja. Los señalamientos se dieron durante el progama en vivo.

Tiffany y Luigi fueron sometidos a un detector de mentiras en el programa Enamorándonos, conducido por Carmen Muñoz y Adrián Cue.

Luego que algunos amorosos aseguraran que Tiffany y Luigi se siguen viendo aún cuando no mantienen una relación públicamente, la producció decidió someterlos al polígrafo.

Entre las preguntas que les realizaron para aclarar las cosas que suceden entre los dos, Luigi expresó sus dudas por saber si su exnovia le había realizado un tipo de trabajo para que él no pueda tener otra relación.

¿Tú me hiciste un amarre, o algo así?, dijo Luigi.

El joven quería referirse a si Tiffany le había hecho algún tipo de brujería para que no pudiera tener un noviazgo con alguien que no fuera ella, a lo que la amoroa respondió que "no".

Sin embargo la experta en manejar el polígrafo aseguró que ella estaba mintiendo y que evidentemente le había hecho un amarre al jovencito.

Otros detalles de esta relación que salieron a la luz fue la infidelidad que ambos hicieron cuando aún estaban juntos.