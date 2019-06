Acusan a ex de Lizbeth Rodríguez de colgarse de su fama: Video

Tony Basurto mejor conocido como el ex de Lizbeth Rodríguez ha sido señalado de colgarse de la fama de la Chica Badabun después de haber participado en algunos videos del conocido canal de YouTube, aprovechando el momento subió un video para aclarar las cosas y soltó toda la verdad.

El ex de Lizbeth quien ahora se dedica a realizar videos para la plataforma y se rumora podría unirse al team Badabun ante las peticiones de los seguidores, dijo que todo comenzó con una llamada de su exnovia.

Durante el video en el que aclaró las cosas, no quiso mencionar el nombre de la empresa de videos para que no lo sigueran acusando de colgarse de la fama de ellos. Además dijo que él no tenía nada qué ver con las cámaras antes del primer video.

Cómo comenzó Tony en el mundo de los videos

Basurto indicó que en realidad todo inició cuando Liz lo invitó a participar en un video como su ex, después las invitaciones se repitieron y de ahí que tomara fama en redes sociales.

Sin embargo Tony ya era conocido en redes por sus participaciones en entrevistas populares en estadios de futbol, y por dar a conocer a través de Instagram sus viajes alrededor del mundo.

A pesar de las críticas y comentarios negativos, hay quienes apoyan a Tony Basurto y lo alientan a que conitnúe realizando videos, pues les parece una figura fresca, loca y divertida.